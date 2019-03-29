陳建仁副總統公開信：階段性任務2020年告一段落

（台灣英文新聞/政治組 報導）蔡總統將競選連任，但在黨內提名面臨前行政院長賴清德挑戰，民進黨已啟動初選作業，協調時間至4月12日止。​至於政見發表會定於4月13日至14日，民調時間4月15日至17日，中執會將於4月24日公告總統候選人提名名單。​

副總統陳建仁今(29)日表示，他已在上午當面向總統蔡英文報告「我的階段性任務希望明年(2020)告一段落」，這是他能為蔡總統，為台灣所做出的最好決定，他認為蔡總統應該要有更大空間促成民進黨內最大團結。

陳副總統今天透過臉書發表公開信指出，他很難理解，

如果蔡總統勇於承擔，努力實踐民進黨的改革理念，卻因此遍體鱗傷，這時還遭到黨內挑戰，讓她無法繼續擔任國家領導人，這會向社會傳達怎樣的訊息？

陳副總統今天透過臉書發出公開信，一開頭就說，他不是民進黨員，但很關心這個黨。因為民進黨是守護台灣主權和民主自由的關鍵力量，這封信，他是寫給民進黨和其支持者。

他說，2016的選戰固然辛苦，但執政的道路更加艱難，因為選擇了改革，一切反彈都是必須付出的代價。

蔡總統很勇敢......在自己政治能量最強時，把改革付諸行動......未來好幾屆總統，都會因為蔡總統的承擔，不必再面對這個使人滿身是傷的難題。

他說，可惜改革成效一時很難被體會，反而先感受到排山倒海而來的反彈。這些反彈，幾乎全部落在蔡總統身上。就像年金改革雖然由他主導，但反彈對象卻是蔡總統。行政院的施政也是一樣，不管院長是誰，所有的不滿都由總統承擔。

幾個月前民進黨敗選，陳副總統說，他和大家一樣難過。看到蔡總統勇於承擔責任，行政院長蘇貞昌上任後勵精圖治，更接地氣來推動有感政策，逐步重建人民對執政團隊的信心。兩場立委補選，他也看到民進黨上下團結、永不放棄的奮戰精神，守住席次，重建支持者信心。

他說，高興才一天，黨內出現和蔡總統的競爭，他心情頓時從欣慰轉為詫異，進而憂心。陳副總統說，蔡總統這幾年的寫照就是:

一面承擔沉重的國政，一面照顧民進黨的發展；對外要抵禦中國的步步進逼，對內要振興經濟發展、力行各項改革。她所承受的擔子有多重，外人很難想像

他說，很誠懇希望民進黨的朋友能夠理解，這幾年來，「我們走的道路是正確的」，雖然不會一步到位，卻是一步一步朝向理想邁進。要實現最終的理想，不該是停下腳步相互指責、競爭，而是支持蔡總統，團結在一起、勇敢向前走。

陳副總統說，要延續民進黨執政，要確保台灣的主權生存，要持續社會經濟的轉型工程，民進黨必須全體一心團結起來，給蔡總統力量，形成最強的組合。他並表示，會繼續祈禱，