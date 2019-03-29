〈時評〉對民進黨黨内初選的建議

依照民進黨公佈的初選程序，是登記的候選人先進行協調，協調不成則用民調決定。對於協調，我個人沒有任何意見，因為那是民進黨的家務事。然而，對於民調是全民民調，我們台灣任何一份子都有機會被牽涉在内，因此我想提出兩個意見。其中一個意見可能會比較有討論的空間，另外一個意見我認為應該是沒有爭議的。

第一個意見就是應用所謂的「排藍民調」，這方式以前民進黨也曾經使用過，目的就是要排除藍色選民對於初選民調的干擾。因為與民進黨已經公佈的民調方式略有不同，這部分可能需要民進黨中執會再詳細討論後才能定案。

第二項，我認為比較沒有爭議的是，擴大抽樣範圍。目前幾乎所有的民調，都是採取一千多人、抽樣的誤差3%的方式。一個全國2300萬人的投票，用一千多人就來決定候選人，老實講是有些過於草率，因為誤差率高達3%。那麼為什麼不能直接進行誤差率剩下1%的抽樣，也就是說讓參與意見的民眾加大。當然參與的人數要達到近萬人，也就是說它需要的抽樣經費是目前的9倍，但是對於民進黨來講這些都是小錢。另外，參與者是否一定要家用電話的問題，難道不可以加上手機號碼嗎？ 我相信加上手機以及擴大參與人數這兩項，都是不會有任何爭議的，希望民進黨能夠參考採用。

另外對於蔡英文總統、或者說總統候選人，我這裡有兩個建議：

第一、既然賴清德挑明是因為阿扁特赦的問題造成兩方這麼大的爭議，使得他願意出來爭取總統提名。那麼我在此建議，蔡英文總統就依目前的法令，直接宣布特赦阿扁。這樣可以少掉目前韓粉們正在攻擊：阿扁目前的狀況是保外就醫卻發表了25分鐘的政治評論言論，也使得執行單位中監及法務部好處理此争議事件，也拔除蔡總統與賴清德中間最大的摩擦點。

第二、找一位台獨立場堅定的副總統候選人。例如：國策顧問施信民、紀國鐘、劉進興或者前行政院長游錫堃。甚至找我高成炎都可以，來搭檔競選副總統。當然說找我個人的部分是一句玩笑話，但是這樣蔡總統與自稱「務實台獨工作者」賴清德在台灣獨立建國之間的差異性，也就可以降低，而蔡總統在兩岸、國防、外交方面的經驗，就可以突出。這樣蔡總統出線代表民進黨参選的機會就會提高。

除了對於反核四的立場搖擺之外，我對於賴清德最不能接受的一件事情是，他稱讚韓國瑜為「百年難得一見的政治奇才」，這真是令我眼睛差一點掉下來。因為韓國瑜在1994年我們環保聯盟發動「罷免擁核立委」的時候，他是我們的罷免對象之一，洪秀柱也是。當時，是因為國民黨立院黨團用盡了一切力量，包括修改選罷法提高罷免門檻，將投票率門檻由3分之1變成2分之1，及罷免投票不能與大選同日舉行等不當手段，才使得韓國瑜當時沒有被罷免掉。因此對我來講，韓國瑜並不是什麼政治奇才。

其實他這20年的退出政壇而最近當選高雄市長引起的政治旋風，也被我們綠黨桃園市市議員王浩宇批評為「草包」一個。除此之外，包括藍營的人，像在工研院作到高階主管的杜紫宸(也就是當過行政院長副院長杜紫軍的哥哥)，對於高雄的批評，在韓國瑜帶領觀光與推展賣農產品之下，高雄最好也只不過是像目前的宜蘭一樣。而像徐旭東也直接批評韓國瑜的一些不當作法，對高雄的經濟發展不會有長期的正面的效果。而這樣的一個偏差的政治領袖竟然會被賴清德視為「百年難得一見的政治奇才」，令人費解。