制伏台鐵亮刀男子「鄭捷第二」　正義哥與相關人員獲表揚

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台鐵員工與旅客日前在松山車站共同制伏一名持刀並意圖傷人的男子，台鐵今(29)日公開表揚，交通部長林佳龍也致贈獎金。林佳龍說，最強大的力量不是傷人的武器，是善良的勇氣。

台鐵今(29))日舉辦記者會表揚有功人員，林佳龍及台鐵局長張政源出席並頒發獎狀和獎金給正義哥鄭瑋文、站務員及員警。

台鐵局長張政源說，這起事件平安落幕是台鐵、民眾與警員三方合作的三贏。

交通部長林佳龍感謝台鐵員工臨危不亂，落實平日危機訓練，包括及時通報、疏散旅客，並稱鄭瑋文是「正義哥」，奮不顧身，機智應變，共同阻止悲劇再發生。但林佳龍也提醒，一般民眾面臨相同情況，若無十足把握，還是應先保護自己的安全。

意圖傷人的高男27日搭台鐵1162次區間車，行經近松山車站時，在車上亮刀並高喊「我要當下一個鄭捷」，造成乘客恐慌。高男下車後又在月台持刀揮舞，所幸被鄭瑋文及站務員合力制伏，並移送法辦，高男遭法院裁定羈押。松山站站務員胡家鳴，勇敢奪下男子手中的水果刀，右手因而挫傷。

台鐵今天表揚站務佐理胡家鳴、張治國、林俊耀、黃威豪及見義勇為的旅客鄭瑋文，還有鐵路警察局南港派出所副所長周學志與警員簡信忠。

中央社引述鄭瑋文說，是透過與站務員合作，才能順利制伏嫌犯。

站務佐理胡家鳴指出，他當時只想先控制嫌犯，發現正義哥在場想上前制伏嫌犯時，他擔心安危，大喊希望民眾先後退。此時，嫌犯卻轉頭面向他，這時，正義哥趁隙持背包打擊嫌犯，他才上前撲倒嫌犯。

鄭瑋文表示，當天在車廂時，先聽到前方旅客在大聲喊叫，當時並不知道嫌犯持刀，當他下車時，就發現嫌犯持刀，原本站務員要他不要靠近嫌犯，但他擔心其他旅客安全，才想在適當時機利用身上物品打落嫌犯刀械。

鄭瑋文說，他其實比較擔心車站內的其他旅客。當嫌犯聽聞站務員大喊後，隨即轉身，他就利用背包企圖擊落嫌犯刀械，之後再跟站務員合作壓制嫌犯。若沒有和站務員、警方三方面互相配合，他也沒辦法制伏嫌犯，他認為該幫忙就幫忙，不要讓任何人受傷害。

交通部長林佳龍說，最強大的力量不是傷人的武器，而是善良的勇氣。這起事件，所幸有台鐵員工及見義勇為的旅客聯手保護乘客安全。

林佳龍提到，幾年前北捷江子翠(鄭捷)砍人事件，至今仍有許多受害者、家屬和國人，承受著極大的傷痛和恐懼。交通運輸安全除了政府要盡保護職責，國人的互助也很重要。

林佳龍也在臉書po文寫下，搭乘大眾運輸系統，遇有類似不當或可疑言行、影響他人乘車安全的情況時，請立即透過對講機通知列車長或報警處理，「我們也要更嚴肅面對隨機傷人事件的風險，建構起更完善的社會安全網」。