歐盟議會：2021年禁用10種塑膠製品

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）歐盟會議27日以壓倒性的票數通過塑膠禁令，無論是吸管、棉花棒、餐具等10種一次性塑膠製品，自2021年起開始禁用。同時擴大「生產者延伸責任」如香菸製造商自2023年起，將支付菸蒂回收之費用，並訂定會員國至2029年把塑膠瓶的回收率提高至90%。

歐盟議會新聞稿指出，每年有480萬至1270萬噸的塑膠垃圾流入海洋。據艾倫．麥克亞瑟基金會(Ellen Macarthur Foundation)估計，到2050年海洋中的塑膠量將比海中的魚類多。

另外該新聞稿也指出，塑膠製品不只污染沿岸，它同時衝擊整個海洋生態。許多動物會被困在大量的垃圾中，或者是將它們當作體形較小的食物而誤食造成中毒，甚至要了牠們的性命，人類位於食物鏈的末端也無可幸免於難。最後，則是海洋垃圾對於依賴海洋和一般生產的區域的影響所造成的經濟損失。

歐洲議會於27日以560票同意、35票反對通過新規範。塑膠禁令規定自2021年起禁用一次性塑膠產品，包括餐具、餐盤、吸管、棉花棒、餐盒、保麗龍杯，還有含氧可降解塑料(Oxo-degradable plastics)，食品容器和發泡聚苯乙烯杯(expanded polystyrene cups)等10種塑膠製品。

為鼓勵各成員國逐步減少使用塑膠製品及包裝，自2029年起，成員國必須提高塑膠瓶回收率達90%。到2025年，塑料瓶必須包含25%的再生成分，並於2030提高到30%。另外則是擴大香菸製造商到釣具製造商的「生產者延伸責任（Extended Producer Responsibility，簡稱EPR）」。





圖/European Commission