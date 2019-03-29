〈時評〉蔡政府欠太陽花血債一個交代

時間過得真快， 2014 年 3 月 18 日拉開序幕的「太陽花學運」，倏忽屆滿五年。

太陽花學運把馬英九團隊關起門來耍玩的服貿棋盤打翻，不但讓當年執政的中國國民黨恨得牙癢癢的，更是心中永遠的痛！因為，中國國民黨緊接著在 2014 年 11 月 29 日縣市長之役的慘輸，以及後續在 2016 年 1 月 16 日的總統與立委選舉雙雙大潰敗，無疑都跟太陽花學運的餘波盪漾脫離不了因果關係！

擋下黑箱服貿，讓中國國民黨交出總統寶座、丟失國會與地方縣市大片江山的太陽花學運，結果是美好的，過程則不無遺憾，如：警方在 2014 年 3 月 23 日晚上至 24 日清晨的行政院驅離行動中，一共造成 150 多名抗議參與者和警察（？）流血受傷即是。

更遺憾的是：雖然抗議者各個手無寸鐵坐在地上，雖然鏡頭前有倒地抽搐的醫師、有滿臉鮮血的老師、有痛苦哀號的學生…，可當年的閣揆江宜樺，在 3 月 24 日的記者會是睜眼瞎說的「警方是以抬人、拍肩的方式要求民眾離開」；今年 3 月 18 日，江宜樺在接受廣播節目訪問時還振振有辭說「有些人會流血不是警察打的，是驅離時自己跑去撞到電線桿或跌倒造成的」、「請問這個事件死了哪些人」？

更更遺憾的是：都五年過去了，不是有猛揮警棍、狠砸盾牌的警察被人贓俱獲的清晰畫面嗎？當天執行勤務的警察，沒有完整的名單嗎？暴警的照片，當事者是誰，就是一天比對過濾個幾個，五年下來還會一個也清查不出來嗎？施暴者影像那麼清楚，涉嫌者圈圈那麼小，都查不出個所以然來，有這麼顢頇的警政署長、局長、大（小）隊長，還談啥維護治安、辦案破案的能力？

警方的這個長、那個長，事後，一個個啥事都沒有，有人甚至還升了官，如果是有國家暴力前科的中國國民黨在包庇縱容，那還說得過去；今天，是民進黨在完全執政，還完全無作為，將天道、公理、正義、法律全部拋諸腦後，只能說，民進黨 2018 縣市長選舉，因年輕人選票的大量流失而兵敗如山倒，剛好而已！

有系統性、組織性，又訓練有素卻走偏失控的國家暴力，是比民眾暴力更暴力、更恐怖，更沒有正當性，也更該被譴責、遏阻的！從自認是太陽花學運「受害者」的中國國民黨手上，讓在行政院的暴力驅離過程中「被頭破血流」者贏回該有的公道，當然是緣木求魚的奢想；剩下的，就看民進黨了。

暴力驅離，是誰下的令？為虎作倀強力執行的是誰？高高舉起警棍、盾牌，狠狠揮砸的第一線暴力戰警是那些人？這些人的罪與罰，蔡英文政府絕對欠太陽花學運參與者（以及所有要真相的台灣人）一個交代！

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）