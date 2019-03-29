蔡總統返抵國門　將繼續帶領台灣尊嚴、驕傲地走向世界

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）蔡英文總統昨（28）日晚間結束「海洋民主之旅」返抵國門，在桃園機場發表談話。除了提到此行成果，並強調台灣是印太地區的貢獻者，我們的努力全世界都有看見。儘管前面的挑戰很多，政府會繼續努力，帶領台灣尊嚴、驕傲地走向世界，做一個真正的海洋國家。

蔡總統21日起展開8天7夜的「海洋民主之旅」，行程訪問了帛琉、諾魯、馬紹爾群島，並過境美國夏威夷。昨日晚間返抵國門時，總統府秘書長陳菊、副秘書長劉建忻、國家安全會議秘書長李大維、桃園市長鄭文燦、國家安全局長彭勝竹、外交部次長徐斯儉、僑務委員會副委員長呂元榮、使節團團長尼加拉瓜共和國大使達比亞(William Manuel Tapia Alemán)等均到場接機。

總統在桃園機場發表談話時表示，這一趟出訪的成果，我們透過Facebook、Line跟YouTube，還有媒體的報導，已經完整的呈現給大家。儘管在出訪期間，北京反對，但是從來沒有阻止我們、從來沒有讓我們停下我們拚外交的工作。

在過境夏威夷，有一件事讓我感觸很深。我在Waikiki海灘，遇到一群來自台灣，到夏威夷參加「機器人大賽」的高中生，一群非常活潑的高中生。他們拿著國旗在海灘上大聲喊總統好，引起在旁邊度假、游泳的觀光客注意。這樣的場景是以前總統過境的時候，從來沒有發生的事情。

不只是如此，前一陣子我相信大家也注意到，鄭文燦市長、林右昌市長、還有柯文哲市長陸續地訪問美國，也都得到相當的禮遇。它背後代表的意義，不僅是總統過境待遇的改善，更代表的是因為是我們的努力，台灣的年輕人可以更有自信地被世界看到。

這一趟的訪問叫做「海洋民主之旅」，我認為這個名稱別具意義。在太平洋上，跟我們擁有相同理念的朋友，總是在各種的國際場合，為台灣仗義執言，給台灣最大的支持。

中華民國台灣，作為一個主權獨立、民主自由的國家，我們有責任，也有義務和理念相近的夥伴，共同為整個印太地區的和平、穩定跟繁榮作出貢獻。儘管前面的挑戰很多，但我們會繼續努力，帶領台灣尊嚴、驕傲地走向世界，做一個真正的海洋國家。