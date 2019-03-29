睽違12年 帛琉亞太航空台北直飛塞班6月再開航

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）睽違12年，帛琉亞太國際航空將再次飛航台灣，昨(28)日在台北舉行記者會宣布，預定6月開航台北直飛塞班的包機，每兩週飛3班。

帛琉亞太國際航空（Palau Asia Pacific Air）曾在2007年短暫經營帛琉飛台灣的包機，而今年6月將開航的台北-塞班航線，是睽違12年後，台灣再有直飛塞班的航班。長榮航空在2007年4月也曾短暫飛航台北-塞班航線。

中央社引述帛琉亞太國際航空台灣總代理、天皇旅行社總經理吳麗萍說，帛琉亞太國際航空2005年成立，目前有香港-帛琉、澳門-帛琉兩條航線，預計6月將飛航台北往返塞班航線，使用178人座的A320飛機。

帛琉亞太國際航空規劃，台北-塞班每兩週飛3班，週三桃園機場飛塞班的航班，隔週的週一從塞班回桃園機場；週一台灣出發的航班，當週的週六回台灣；週六飛塞班的航班，隔週的週三回台灣。

帛琉亞太國際航空台北-塞班飛行時間約3小時40分鐘，比目前台灣旅客前往塞班需從韓國轉機，花8小時，大幅節省時間，且票價平均少新台幣1萬元。此外，持中華民國護照直飛塞班免簽證，最長可停留45天。

塞班位在北馬里亞納群島，是美國屬地，全年均溫攝氏27度，是金世界紀錄記載氣候最穩定的區域，並享有西太平洋新海角樂園的美譽，在政府的環境保護下，當地保有自然純淨的潔白沙灘、藍色珊瑚礁、原始熱帶雨林等美景。

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