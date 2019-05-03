美將公布印太新戰略 強調在台海等水域航行自由

美國助理國防部長薛瑞福上週指出，美國國防部本月將在新加坡舉行的香格里拉對話中公布新的印太戰略，確認印太地區為美國優先戰區，並強調美國將在區內繼續進行航行自由作業。

美國海軍學會新聞網（USNI News）報導，主管印太安全事務的薛瑞福（Randall Schriver）上週在馬來西亞吉隆坡一項媒體圓桌會議中說，美國國防戰略和國家安全戰略將印太地區視為優先戰區，而代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）屆時在香格里拉對話中提出美國印太新戰略時，應該會闡明何謂優先戰區。

薛瑞福指出，假以時日，外界將可從美國資源分配和軍力駐紮情況看出這種優先戰區的考量，但他不便先行明確談論。

海軍學會新聞網詢問，航行自由作業（Freedom of Navigation Operations）對印太地區將產生何種效應，同時對阻止中國將人工島礁軍事化有何效果？

薛瑞福答稱，航行自由作業意在展現，美國將繼續在國際法准許的海域和空域從事航行、飛行和作業，但不必然期望藉此改變中國填海造島的事實。

他說：「他們（中國）的填海造島已經做了，已經改變了這些島礁的某些事實，我們只希望他們不會在這些地方部署更多軍備，事實上希望他們撤除島上軍備。」

薛瑞福指出，在此地區加入美國航行自由行動的國家不斷增多，比如法國軍艦最近就曾穿越台灣海峽。

他說：「已經有許多國家加入我們的行動，這些國家認為，國際法可能動搖不僅是南海的問題所在，也會具有比較全面的影響。」

海軍學會新聞網詢問，法國軍艦穿越台海在事先是否曾與美國協商？薛瑞福答稱：「我們和法國方面商討過各自的印太戰略，以及各自對國際法和國際規範動搖的憂心，我就說到這兒吧。」