慶總統府建築百年　紀念郵票4/2發行

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）為慶祝總統府建築竣工百年，中華郵政訂於4月2日發行「總統府建築百年紀念郵票」。

本次共發行1套3枚（面值分別為8元、13元及15元）及小全張1張（面值28元）紀念郵票，並於同日上午10時在總統府1樓南苑舉辦郵票發行典禮。

中華郵政表示，總統府建築於民國8年竣工，民國87年公告為國定古蹟，外觀莊嚴雄偉、典雅華麗，具建築特色與藝術價值。本套郵票設計理念融合建築特色之美與現代設計風格。

「總統府建築百年紀念郵票」採3枚聯刷方式，依循總統府建築百年系列活動主視覺以紅磚、圓弧、箭頭傳達過去、現在、未來連結之設計理念。圖紋組合呈現世代累積、推進向前的意涵。小全張以總統府建築全景為主圖，背景則由磚紅底色搭配主視覺圖紋，展現總統府建築之莊嚴氣勢。

中華郵政也將印製相關首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各一批，提前於3月29日發售，在全國各地郵局、郵政博物館或「中華郵政集郵電子商城」皆可購買。

配合郵票發行，台北郵局將於發行當日上午9時至中午12時，在總統府1樓迴廊設置臨時郵局，銷售郵摺及限量發行典禮紀念卡，並提供銷蓋臨時郵局戳服務。為展現郵政跨越兩甲子的便民與感動服務，郵票發行典禮現場設置未來郵件專區，民眾可寫信給一年後想傳達訊息的對象。

總統府建築百年紀念郵票（圖／中華郵政）