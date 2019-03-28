  1. 首頁
  2. 國際

「來去泰國X一下」 亞航英文廣告挨批推銷「性觀光」

「Get off in Thailand」的意思絕非表面上那麼單純

  182
By 黃紫緹,台灣英文新聞－編輯
2019/03/28 19:49
亞航廣告引爭議（圖／翻攝推特）

亞航廣告引爭議（圖／翻攝推特）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）馬來西亞廉航亞洲航空（AirAsia）日前在澳洲推出公車廣告，推銷布里斯本與曼谷直航，然而斗大的「Get off in Thailand」字眼，卻遭批充滿性暗示，亞航不得不趕緊滅火，廣告下架並公開道歉。

BBC報導，「Get off in Thailand」字面上的意思是「在泰國下車」，但get off也有「與某人發生性關係」、「性高潮」之意，換句話說，這句話也暗示著，「來去泰國X一下」，實在難登大雅之堂。

根據聯合國愛滋病組織（UNAIDS）2014年的一份報告，泰國有高達123,530名性工作者，這廣告不免讓人聯想到泰國性產業。澳洲公民團體抗議，廣告根本是物化女性，有行銷泰國「性觀光」之嫌。

面臨排山倒海的罵聲，亞航只得趕緊道歉止血。發言人向BBC表示，亞航十分重視消費者回饋，對廣告引發的爭議表達歉意，即日起立刻下架。
亞洲航空
亞航

相關新聞

新南向航空市場成長幅度驚人 每周載客量達1074萬
新南向航空市場成長幅度驚人 每周載客量達1074萬
2019/03/15 17:07
【最新】衣索比亞航空波音737墜毀157人罹難　黑盒子已尋獲
【最新】衣索比亞航空波音737墜毀157人罹難　黑盒子已尋獲
2019/03/10 19:19
蔡英文：航太是有未來的產業
蔡英文：航太是有未來的產業
2018/04/27 12:25
失蹤4年竟被找到了？澳工程師稱找到MH370殘骸
失蹤4年竟被找到了？澳工程師稱找到MH370殘骸
2018/03/19 15:58
亞航客機失壓急降2萬呎 空姐歇斯底里嚇壞旅客
亞航客機失壓急降2萬呎 空姐歇斯底里嚇壞旅客
2017/10/17 19:47