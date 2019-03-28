「來去泰國X一下」 亞航英文廣告挨批推銷「性觀光」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）馬來西亞廉航亞洲航空（AirAsia）日前在澳洲推出公車廣告，推銷布里斯本與曼谷直航，然而斗大的「Get off in Thailand」字眼，卻遭批充滿性暗示，亞航不得不趕緊滅火，廣告下架並公開道歉。

BBC報導，「Get off in Thailand」字面上的意思是「在泰國下車」，但get off也有「與某人發生性關係」、「性高潮」之意，換句話說，這句話也暗示著，「來去泰國X一下」，實在難登大雅之堂。

根據聯合國愛滋病組織（UNAIDS）2014年的一份報告，泰國有高達123,530名性工作者，這廣告不免讓人聯想到泰國性產業。澳洲公民團體抗議，廣告根本是物化女性，有行銷泰國「性觀光」之嫌。

面臨排山倒海的罵聲，亞航只得趕緊道歉止血。發言人向BBC表示，亞航十分重視消費者回饋，對廣告引發的爭議表達歉意，即日起立刻下架。