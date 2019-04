台捷經濟合作會議　聚焦智慧城市與創新研發科技

(台灣英文新聞)國經協會28日舉行「第17屆台捷(克)經濟合作會議」,經濟部國貿局倪克浩主任秘書、捷克科技署署長Mr. Petr Konvalinka、捷克國家投資局投資專案管理處處長Ms. Veronika Zajícová及捷克經濟文化辦事處代表Mr. Patrick Rumlar出席,以「智慧城市」及「創新研發科技」為主軸,針對「物聯網應用(Application of Internet of Things (IoT)」 及「資安及人工智慧(Cyber Security and AI)」兩大主題,邀集台捷雙方重量級業者進行專題演講及廠商介紹,尋求兩國合作契機。

「智慧城市-物聯網應用」由智慧城市股份有限公司焦國安執行長及捷克電信公司CRA物聯網銷售經理分別針對「人工智慧與機器視覺在智慧交通及智慧照明之應用」 以及「物聯網、智慧城市、智慧能源、工業4.0」發表專題演講,並由拓連科技王景弘董事長分享加速電力運輸過渡期之經驗。

「創新研發-資安、AI人工智慧」由工研院資通所卓傳育副組長針對「白名單極緻安全強固技術」發表專題演講,並由艾陽科技股份有限公司林鼎執行長分享實務經驗。此外,捷克科技署署長Mr. Petr Konvalinka亦率員親臨本屆會議介紹與我科技部合作之Delta計畫成果及未來研發合作機會,希望透過此次會議之交流分享,進一步拓展雙邊產學界技術合作契機,共同走向智慧新時代。

台捷(克)經濟合作會議自開辦至今21年來,深獲雙方政府與企業高度支持及積極參與,為雙邊業界之重要交流平台。本屆會議於第6屆智慧城市展期間舉行,特以物聯網應用及打造智慧生活為主軸,期盼協助雙方業者拓展技術交流與合作商機。