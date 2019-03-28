台蒙經濟聯席會議　探討農畜、資通訊、循環經濟合作機會

（台灣英文新聞）中華民國國際經濟合作協會（簡稱國經協會）與蒙古商工總會（Mongolian National Chamber of Commerce and Industry, MNCCI）28日舉行「第18屆台蒙經濟聯席會議」，蒙古商工總會新任會長Amartuvshin Otgondavaa率領78位蒙古產官學者來台與會與本會蒙古委員會郭臨伍主任委員與共同主持會議。國家通訊傳播委員會詹婷怡主任委員及蒙全國果莓協會會長Dr. Nasanjargal Darjaa應邀於開幕典禮中致詞，雙方出席代表共190餘人。

全體大會由中華民國對外貿易發展協會鄒長青組長、蒙古全國果莓協會T.Gantogtokh顧問、行政院農業委員會國際處洪曉君科長、思源科技黃肇嘉總經理、通訊監理學者Dr. T. Naranmandakh (Ph. D)教授、蒙古電信策略規劃部Purevsuren Chuluunbat處長、中華民國對外貿易發展協會洪妤靜高級專員、蒙古資源再生協會D. Byambasaikhan會長，以及蒙古建築協會G. Batsukh理事分別針對「農畜產品現況與國際行銷」、「資通訊現況及資安政策」、「循環經濟:廢棄物處理」及「蒙古建築市場」為題發表專題演講，提供雙方瞭解目前相關領域之最新發展現況。會後並進行商機媒合活動，分別就 健康食品、食品加工機械、建築建材、資通訊、循環經濟 5產業安排一對一洽談，雙方出席踴躍，洽談熱絡。

訪台期間，蒙古商工總會新任會長Amartuvshin Otgondavaa將分別拜會中小企業信用保證基金、中國輸出入銀行、中華民國對外貿易發展協會、財團法人國際合作發展基金會以及南港軟體育成中心，希望藉此訪台機會與台灣各經貿機構進行訪談，以為日後加速推動雙方合作。

郭主委表示根據我經濟部國際貿易局（Bureau of Foreign Trade, MOEA）統計數據表示，去（2018）年1-12月台蒙雙邊進出口貿易額高達4,045萬美元，其中台灣出口至蒙古產品總額為911萬美元，相較前（2017）年的同期大幅成長了154個百分點。這也意味著台灣生產製造的優質精品，已經逐步地打開蒙古市場並且漸漸地獲得當地消費者的肯定，致使台灣對蒙古的出口貿易金額屢屢創新高，此乃台蒙雙邊經貿來往，在民間與政府部門合力努力下成果豐碩。

此次蒙方訪團團員人數多達78人，分屬各種不同產業類別，如:烏蘭巴托市代表、農牧業相關機構、通訊傳播相關機構、資源再生相關機構、醫療相關機構、蒙古青商會、扶輪社及國際國民外交協會等，人數可說是創歷屆台蒙會議來訪團員人數之創舉。其中蒙方農牧業希冀藉由此次的造訪及台蒙會議的召開能探詢我國進口農畜產品的規範及出口至我國之行銷通路，以利日後拓展台蒙兩國的農畜產品合作範疇。通訊業者則是企盼能夠更加了瞭解台蒙彼此通訊發展之現況以及我國電信設備的發展外，並增進雙方未來合作空間。至於，資源再生業者則是除了學習我國循環經濟的成功經驗外，亦希望探詢我商赴蒙古國投資設廠或提供相關技術處理之意願，進而達成台蒙兩國民間交流合作之契機。

國經協會與蒙古商工總會自2002年每年輪流於兩國主辦雙邊聯席會議，從未間斷，歷屆會議不只建立兩國企業界溝通管道，同時受到台蒙兩地的政府的關注，對推動台蒙經貿合作與實質關係之發展極有助益。蒙古商工總會為蒙古最大且最重要工商組織之一，現任會長Amartuvshin Otgondavaa於本年2月當選後，對該會積極進行組織改造，加強其智庫的功能，以持續發揮對蒙古政府經貿政策之影響力。