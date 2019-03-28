優人神鼓明池演出-聽海之聲 宜蘭力麗威斯汀推優惠方案

國際知名藝術表演團體-優人神鼓將於5月10日及5月11日兩天在宜蘭明池森林遊樂園區演出，以優人神鼓傳奇經典之作「聽海之心」療癒身心的五感旅程撼動你的靈魂。宜蘭力麗威斯汀度假酒店同步推出三天兩夜住房含優人神鼓-聽海之心演出門票優惠專案，內含入住期間翌日早晨知味西餐廳早餐兩客及舞 日本料理雨水會席料理套餐兩客(每客價值NT$1,980+10%)，入住期間可免費使用露天風呂及休閒中心游泳池、健身房、兒童遊戲室等設施，專案優惠價只要NT$19,800起。

優，是古老的『表演者』，神意指人內心深層的寧靜狀態，優人神鼓代表著『在自已的寧靜中擊鼓』。國際知名藝術團體-「優人神鼓」表現出將「道」-自己生命的修練與「藝」-生活美學的實踐，將道藝合一融於一身為創作目標。此次於5/10(五)及5/11(六) 以親近傳統、回歸自然為主軸，在明池國家森林遊樂區進行共計三場的演出，此次演出經典作品《聽海之心》曾受到法國《世界日報》評為「法國亞維儂藝術節最佳節目」，2000年再度被讚譽為「法國里昂舞蹈藝術節最受觀眾歡迎的節目」。《聽海之心》以「水」為創作概念，演出分為「崩」、「流水」、「聽海之心」、「沖岩」、「海潮音」五個段落，在各種節奏與力道變換的鼓聲與鑼音下，擬現水的不同狀態，比喻生命中所經歷的各種樣貌。

此次演出地點位於有台灣阿爾卑斯山之美名－「明池森林遊樂區」，距離台北市約1.5小時車程，終年雲霧繚繞。享受頂級渡假沉澱身心靈，到宜蘭力麗威斯汀入住三天兩夜，搭配「優人神鼓」-聽海之聲的心靈演出，來場宜蘭深度之旅。雙人入住宜蘭力麗威斯汀2019優人神鼓「聽海之聲三天兩夜住房專案」NT$19,800起，提供13坪大的豪華(一大床)或精選(兩中床)客房房型，入住期間翌日的知味西餐廳自助式早餐、兩客舞日本料理雨水會席料理，入住期間可享有露天風呂溫泉設施、休閒中心Westin兒童俱樂部、24小時健身房及游泳池免費使用，搭配此住房專案優人神鼓於5/10(五)-5/11(六)於明池水劇場舉辦的聽海之聲門票兩張，帶給您一場此生必看的世界級演出。訂房洽詢專線03-923-2111(分機#1)。