臺灣證券交易所榮獲亞洲資產管理雜誌評選為「最佳ETF交易所」

(台灣英文新聞)臺灣證券交易所在亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management)舉辦的2019 Best of the Best Awards年度評選中脫穎而出,榮獲「最佳ETF交易所」(Best ETF Stock Exchange)區域大獎。

2019年3月28日臺灣證券交易所林長慶副總經理代表赴香港參加頒獎典禮,並拜訪恆生指數公司關永盛總經理,雙方就亞洲市場指數化投資發展趨勢交換意見,並洽談合辦論壇、共同行銷之可能合作機會。林副總經理表示,截至3月底118檔上市ETF不僅橫跨股票、固定收益、原物料商品等不同資產類別,還有連結匯率、波動率,以及槓桿型、反向型、Smart Beta等不同策略的商品,而綜觀亞太地區,臺灣在ETF資產規模、成交值及商品多元化等方面的進展備受矚目,已躋身領先市場之列。2016年證交所亦曾獲亞洲資產管理雜誌頒予「最佳ETF交易所」獎項。證交所近年屢次獲獎,足證國際機構對於證交所多年來耕耘臺灣ETF市場之卓越成就給予高度肯定。

1995年香港創刊的亞洲資產管理雜誌舉辦Best of the Best Awards已有16屆,除了針對各類型基金之報酬表現進行評比外,並設計38個亞洲區域獎,以及香港、臺灣、日本、韓國、澳洲、中國、印度、東協各國等個別國家獎。「最佳ETF交易所」是唯一由亞太區交易所角逐的獎項,主要就各交易所的ETF交易情形、年成長率、商品多元性等標準來評選,並考量交易所在推動ETF商品創新、改善交易機制、幫助投資人參與交易、以及促進整體市場成長等方面的表現。

2018年底臺灣ETF市場規模達7,450億元,較2017年底成長一倍有餘,2019年以來整體規模續攀高峰,截至2月底已超過9,200億元。交易面來看,2018年上市櫃ETF總成交值寫下歷史新猷,達2.15兆元,較2017年大幅增長65%。2019年初以來ETF交易持續熱絡,1~2月上市櫃ETF日均成交值118億元,較2018年進一步成長36%。

證交所表示,近期多檔聚焦科技、人工智慧和機器人等主題型ETF的上市,讓ETF商品更豐富多元,有利於投資人運用指數化商品掌握投資趨勢,實現資產配置、風險分散之目標。預期未來還有追蹤永續指數的ETF及新商品ETN上市交易,將可望為市場注入新動能,提升臺灣證券市場國際競爭力。