「新北校園能源雲」智慧電表驚艷國際 捷克省長帶團取經

（台灣英文新聞）今(28)日捷克維所基納省(Vysocina)省 長帶領市府資訊技術部門首長、機電設備公司等一行6人， 至新北市林口國中參訪「新北校園能源雲」，示範「智慧電表」與「 雲端管理系統網站」操作，用電資料透明可視化， 展現智慧校園的節電及科技應用，也讓國際貴賓驚豔。

工程及環境教育科劉美蘭科長表示，能源教育需配合科技趨勢，「 新北校園能源雲」創全國之先，利用「物聯網(IoT)」 技術協助教育局整合全市299所學校能源數據， 學校師生可以藉由「雲端管理系統網站」的能源地圖， 得到學校目前用電數據、與上個月的用電比較、 區內學校節電排行榜，同時也可以得到最新的「環境監測資訊」， 例如PM2.5、溫濕度等，這些大數據能源資料， 轉變成日常生活節電的教材， 配合十二年國教能源教育教材融入校本課程。

林口國中徐淑芬校長也提到， 學校用電量以往只能看每月的電費單來了解，有時辦理大型活動、 用電量爆表，就需要額外負擔不少的超約費用，但是這套「 新北校園能源雲」系統，可依照實際需求設定「能源需量預測值」， 如果用電量超約，校長或總務主任就會收到超約警報的簡訊， 可以馬上檢視並調整用電量，減少異常用電支出情形， 因為用電資訊可視化，省下來的電費非常可觀。

維索基納省位於捷克中部，面積大約是新北市的3倍大， 省長Jiri Behounek在參訪過程中表示，新北市校數眾多， 由教育局整合學校能源數據，透過智慧化管理、大數據的蒐集， 提高校園能源有效運用，積極推動「智慧校園」 的理念非常令人印象深刻， 會將本次參訪經驗作為返國後推動能源管理的參考。