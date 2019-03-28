2019智慧城市展 中華電信展現成果 驅動城市無限可能

（台灣英文新聞）第六屆「智慧城市論壇暨展覽(SCSE)」本周台北舉行，中華電信以「智慧核心驅動城市無限可能」為主軸， 規劃「智慧城市治理、智慧生活、智慧照護、IDC資料中心」 4大展區，開展第一天即吸引海內外大批來賓及廠商參觀。中華電信更呼應展覽主題，主辦「 行動物聯網終端之國際跨境管理平台與企業應用服務論壇」、「 智慧零售通路論壇」、「醫療資訊標準與交換應用」等論壇， 為產業創新挹注成長動能。

中華電信於智慧教育展區，運用中華電信「智慧互動教學」雲服務， 與國立台灣師範大學共同合作展出「華語文互動直播教學」。 其中包含四大特點：一、結合MOD智慧網路學校服務， 提供在校輔助教學；二、可提供互動直播、回看、 隨選等各類型課程，增進學習成效。三、 可運用智慧教室互動電子白板，跨校互動直播共學， 有效克服師資不足困擾。四、 學生可透過各種智慧終端連上寬頻網路，即可進行線上學習。

此外，也展出MOD智慧網路學校服務整體方案， 與優派國際互動電子白板、羅技電子視訊攝影機等共同合作， 包含國小國中高中主要學科教學內容， 運用互動直播共學輔助老師教學， 讓線下實體與線上教學進行整體融合。

智慧交通部分，中華電信結合物聯網、雲端服務、 4G高速網路等相關技術，發展連網車機整體解決方案，打造「 企業行動定位派遣系統（Smart Phone APP）」，運用智慧型手機提供即時定位、任務派遣、打卡回報、 進出區域偵測等功能， 企業管理者可完全掌握外勤人員任務派遣完成狀況，有效節省成本， 提升企業營運績效。針對終端用戶，中華電信也提出整合導航圖資、 雲端服務和聲控影音娛樂的4G車聯網影音導航系統「樂客車聯網」 。搭載中華電信大4G解決方案，不論是企業客戶或是終端車主， 均可享有完整的解決方案滿足各種需求。

全球高齡化社會的比例日益攀升，而青壯年人口則因工作壓力、 缺乏運動等因素，導致三高(高血壓、高血糖、高血脂) 患者比例逐年成長，為照顧國人健康，中華電信於智慧醫療展區中， 展示「中華健康雲」服務，以擁有專業的網路、平台、 資安技術等優勢，結合醫療設備業者及醫療院所， 提供居家量測服務及線上衛教諮詢，量測記錄可一鍵上傳至雲端， 並依照個人授權分享給指定院所， 民眾也可下載健保署之個人健康存摺(內含個人就醫及用藥狀況)， 整合成個人專屬健康資訊， 此資訊將可協助醫護人員全盤掌握病患病情與快速綜合診斷， 減少就醫時間及費用。