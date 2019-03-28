小米蟲樂捐兒童節禮物 獻愛讓世界更美好

（台灣英文新聞）新北市八里區米倉國小今年的兒童節禮物特別的不一樣，今(28) 日20多位小朋友決定熱心捐出自己的兒童節禮物， 其中六十位小朋友捐贈報紙至彰化香田國小， 兩百零五位小朋友捐贈愛心狗糧給八里動物之家， 讓小小的兒童節禮物發揮更大的效益。

校長林愛玲表示：「小學生年紀雖小，但不要小看自己的影響力。 自治市在今年兒童節發起自主選擇兒童節禮物的方式， 考量現在的小朋友生活十分幸福，文具、玩具都不缺， 經過多次討論，最後選定送報至偏鄉、 捐贈愛心狗糧幫助流浪動物以及「智慧切割墊」， 提供給全校小朋友勾選，不管選擇甚麼禮物， 都代表著自己有著獨立思考的能力，都值得鼓勵。」

感謝國語日報居中媒合，集結六十位小朋友的愛心， 可以讓偏鄉特色小學香田國小一個班級連續十二個月都有報紙可以看 ，米倉和香田兩校師生也因為報紙締結奇緣。學生庭㚬說：「 我喜歡讀報，也喜歡跟別人分享報紙內容。 當我知道偏鄉的學生不像我們一樣每天有報紙可以閱讀， 我就選擇了送愛到香田， 希望可以和香田的小朋友一起共享讀報樂趣。」贈報活動當天， 兩校學生透過視訊彼此分享讀報心得的畫面， 令現場的孩子們雀躍不已， 日後香田國小也將回贈自己耕種的越光米給米倉小朋友， 讓小小的愛閱緣分持續發芽飄香。

鑑於生活周遭仍四處可見流浪狗或貓，造成環境、安全等問題， 米倉小朋友希望透過捐贈狗糧給浪浪，發起有責任的飼養動物， 不任意棄養，以行動實踐生命教育。學生妍菲說：「 我選擇的是送愛護浪浪，當我看到流浪動物在街上翻食垃圾， 挨餓受凍，心中真的百般不捨， 今天我可以用自己的兒童節禮物幫助浪浪，讓他們得以溫飽， 心裡十分滿足。」在新北市動保處安排之下， 將愛心狗糧捐贈至八里區動物之家。 當自治市幹部帶著愛心狗糧到八里動物之家，看到這麼多浪浪， 每個人的眼神都流露出不捨及憐惜，希望這次捐贈， 能夠帶動社會大眾關心與重視有責任的飼養動物問題。