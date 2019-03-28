快tag老饕 加拿大精釀啤酒入菜 享受美食與微醺的奇幻滋味

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）繼2018年加拿大客座主廚美食節活動大受好評，板橋凱撒今年再度以加拿大豐富人文特色延伸，此次以台灣市面上顯少人知的加拿大精釀啤酒創造不一樣的異國食玩美學。今（28）日新菜發表會上更首度力邀加拿大濠灣精釀酒廠負責人Leslie Fenn及逾十年資歷的首席釀酒師Franco Corno來台與知名啤酒達人鐘偉凱共同出席，並分享加拿大精釀啤酒的釀酒工藝及品味。

板橋凱撒今年聯合凱麥加拿大精釀啤酒旗下代理品牌濠灣(Howe Sound)、綠蛙(Dead Frog)、密泉（Mission Springs）等酒廠舉辦加拿大精釀食玩體驗系列活動，即日起至4月14日止由行政總主廚郭泰王及主廚簡詠益聯手施展精湛廚藝，將精釀啤酒加入中菜的全新概念推出九道「加」餚菜單，希望讓更多台灣美食饕客們也可品嚐加拿大精釀啤酒的多元樣貌與精髓！

九道「加」餚菜單，從海鮮類的香蒜啤酒牛角貝、泡醃醉雞、蜜汁烤豬肋、啤酒燉牛肉及紫米桂圓八寶粥等。（圖／板橋凱撒大飯店）

如果您是喜愛清爽口味的老饕，九道菜餚中可千萬別錯過：泰式涼拌干貝和奶油啤酒蒜香蟹；泰式涼拌干貝為一道冷菜，主廚選用冷盤海鮮以酒入菜研發，先將干貝汆燙八分熟，以藍莓啤酒醃製後入鍋略煎，表面撒上蔗糖並噴火炙燒，放上已過水的涼拌洋蔥絲，最後淋上特製泰式醬汁，酸辣中帶有焦糖脆感，更吃得出淡淡果香，一口美食配上一口瘋狂藍莓酸艾爾，嘴中滿滿盡是干貝的鮮甜和啤酒的藍莓香。

奶油啤酒蒜香蟹以西式奶油炒蟹為靈感，先以啤酒醃泡入味，蘸取薄粉後油炸，將洋蔥、蒜頭、奶油及年糕入爐悶煮，待奶油形成濃稠狀並淋上啤酒最後提味即可起鍋。享用蟹肉可品嚐出淡淡花果香氣，且吸附飽滿醬汁的年糕釋放出澱粉天然甜味和奶香味，口感濃郁不膩口，再搭配上濃濃葡萄袖和芒果香氣的漂藍夢境NE IPA，完全不會有任何味覺上的衝突或搶味。

此外，加拿大濠灣精釀酒廠負責人Leslie Fenn及首席釀酒師Franco Corno首次來台與台灣知名啤酒達人鍾偉凱於本週六日（30日和31日）下午3點舉辦共兩場免費品酩講座，分享繁複細膩的釀酒工藝與推薦酒款的深刻體驗。

凱麥精釀啤酒系列。（圖／板橋凱撒大飯店）