台北美福大飯店 四月兒童月慶週年

台北美福大飯店三歲了! 四月生日慶搭著兒童節氛圍的列車，攜手日本知名百年幼兒玩具品牌「樂雅Toyroyal」的明星人物沛醬兔Pecha Usagi，推出「美福沛醬兔」住房專案及限定玩偶，住房專案可將房間內看得到的玩具統統帶回家，玩具價值高達NT$2,985，最適合有學齡前小朋友的家庭。

同時自4月4日兒童節起，全館五間餐廳推出寶貝限定「美福兒童餐」，每套NT$580+10%起，精巧可愛的餐具造型及豐富餐點，讓寶貝們到飯店也可以享有專屬的五星級料理，兒童節當日更於大廳安排逗趣小丑提供的氣球表演，歡迎全家到美福，體驗四月開跑的「 美福集點卡 」活動，消費集點歡度兒童節。活動詳情請洽02-7722-3399。

美福集點卡 入會禮&生日禮大方贈

台北美福大飯店自2016年開幕至今已屆滿三周年，特別於四月生日推出「美福集點卡」，會員制的集點卡結合Line@台北美福大飯店好友，為一張電子會員卡，適用於全館餐飲、住房及宴會會議消費，採年度消費累計方式，分級提供不同優惠。餐飲或住宿每消費NT$110獲得1點，宴會則需消費NT$550獲得一點。首次入會成為「美福銀卡」，每卡贈送NT$500餐飲抵用券作為入會禮，於館內任一餐廳消費滿NT$2,000即可使用（限加入後隔日使用）。年度消費滿額即可升級「美福金卡」、「美福白金卡」及「美福黑卡」，不同級別享不同優惠內容，包含彩匯自助餐廳早餐或下午餐買一送一，Cocoon池畔酒吧或Moment café & bakery指定飲品買一送一；當月生日的壽星，於彩匯自助餐廳、GMT義大利餐廳或晴山日本料理用餐慶祝，即可享兩人同行一人免費。

集點滿額免費換超值餐宿等心動好禮

為感謝消費者集點，台北美福精選館內外各式商品，50點即可享受兌換樂趣。包括人氣自助餐廳彩匯餐券，潮粵坊港潮餐廳的明星餐點「明爐片皮鴨三吃」，GMT義大利餐廳的「嫩煎美國PRIME老饕牛排套餐」等，想要住宿商品的朋友，滿額還可兌換擁有15坪寬敞空間的行政客房住宿券，或是32坪大空間的頂級皇家套房住宿券。除了館內商品，另提供限量商品Dyson Supersonic™吹風機(價值NT$16,200)、台灣羽球國手戴資穎指定品牌「Victor」的專業級羽球拍(價值NT$4,180)及德國知名品牌Stoneline 32cm平底鍋(價值NT$3,880)