時尚、藝術、調酒！台首間汲取式雞尾酒吧 Draft Land 進軍香港

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）想像一家沒有調酒師的酒吧？亞洲首家汲取式雞尾酒吧（Cocktails on Tap）「Draft Land」，主打沒有調酒師的雞尾酒店家，創辦人鄒斯傑頂著冠軍調酒師光環，秉持著對調酒產業的熱情，將於香港插旗。
Draft Land為Drinks Lab所創立的飲品品牌，透過生活中的雞尾酒為目標，貫徹 「to be free」 的品牌精神。Draft Land 團隊研發各類酒精及非酒精性的雞尾酒式飲品，藉由所建立的汲飲系統 (Draft System)，在飲品中打入氮氣 (N2) 或二氧化碳 (CO2)，提供快速、高品質、永續發展、可負擔的多元飲品，並且主打提供客人試飲，挑選到滿意的飲品再購買。
Draft Land創辦人鄒斯傑（右）， 以及香港黎振南（左）（圖/Draft Land HK）
2018年第一家Draft Land於台北東區巷弄開幕，華麗低調的佈置，及隨性輕鬆的氛圍吸引許多客人，不到一年，Draft Land帶著成功的經營模式，於香港成立分店，於中環雲咸街上開設 Draft Land HK，準備扭轉大眾對於雞尾酒吧的既定印象。
Shopping Design報導，Draft Land 靈魂人物同時也是創辦人之一 Angus Zou（鄒斯傑）以調酒師的身分走遍世界各地，也曾受香港當地餐飲集團 Tastings Group 旗下的酒吧 Quinary 邀請擔任客座調酒師，因此埋下 Draft Land 南進港都的契機。在台灣 Draft Land 誕生後，Tastings Group 便力邀 Angus 到香港展店，並派出本地的名牌調酒師 Antonio Lai（黎振南）與 Angus 聯手打造 Draft Land HK。
Draft Land HK 相較於台北的發源地，空間更大，飲品選項更多，共計 24 款，除了移植它作為品牌應有的設計、服務與產品的標準，以及 4 項核心價值：fast、affordable、sustainability、quality，同時也融合在地特色，透過 Antonio 的靈思，讓 Draft Land HK 的酒款有了接地氣的港腔港調。
不僅如此，Draft Land HK 作為品牌第一個海外據點，也啟動了創作者交流計畫（Draft Land Corner Project）。首檔邀請台灣的視覺藝術家陳青琳為香港店創作掛畫；開幕活動當天的實體邀請函，也找來台灣紙雕藝術家成若涵操刀。
陳青琳在高達兩百公分的畫紙上，以紅、黑、白三色勾勒出兩個相擁的抽象人形，藉此呼應品牌精神「to be free」。（圖/Draft Land HK）
成若涵以 cocktails on tap 傾瀉各式飲品的概念為出發，將自由流洩的紙張線條闔上、相互堆疊，便可見香港地形的輪廓，隨函附上一支細長的金屬棒，由兩側貫穿固定之後，便成為可站立於桌面的生活擺飾。（圖/Draft Land）