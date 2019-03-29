時尚、藝術、調酒！台首間汲取式雞尾酒吧 Draft Land 進軍香港

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）想像一家沒有調酒師的酒吧？亞洲首家汲取式雞尾酒吧（Cocktails on Tap）「Draft Land」，主打沒有調酒師的雞尾酒店家，創辦人鄒斯傑頂著冠軍調酒師光環，秉持著對調酒產業的熱情，將於香港插旗。

Draft Land為Drinks Lab所創立的飲品品牌，透過生活中的雞尾酒為目標，貫徹 「to be free」 的品牌精神。Draft Land 團隊研發各類酒精及非酒精性的雞尾酒式飲品，藉由所建立的汲飲系統 (Draft System)，在飲品中打入氮氣 (N2) 或二氧化碳 (CO2)，提供快速、高品質、永續發展、可負擔的多元飲品，並且主打提供客人試飲，挑選到滿意的飲品再購買。



Draft Land創辦人鄒斯傑（右）， 以及香港黎振南（左）（圖/Draft Land HK）

2018年第一家Draft Land於台北東區巷弄開幕，華麗低調的佈置，及隨性輕鬆的氛圍吸引許多客人，不到一年，Draft Land帶著成功的經營模式，於香港成立分店，於中環雲咸街上開設 Draft Land HK，準備扭轉大眾對於雞尾酒吧的既定印象。

Shopping Design報導，Draft Land 靈魂人物同時也是創辦人之一 Angus Zou（鄒斯傑）以調酒師的身分走遍世界各地，也曾受香港當地餐飲集團 Tastings Group 旗下的酒吧 Quinary 邀請擔任客座調酒師，因此埋下 Draft Land 南進港都的契機。​在台灣 Draft Land 誕生後，Tastings Group 便力邀 Angus 到香港展店，並派出本地的名牌調酒師 Antonio Lai（黎振南）與 Angus 聯手打造 Draft Land HK。

Draft Land HK 相較於台北的發源地，空間更大，飲品選項更多，共計 24 款，除了移植它作為品牌應有的設計、服務與產品的標準，以及 4 項核心價值：fast、affordable、sustainability、quality，同時也融合在地特色，透過 Antonio 的靈思，讓 Draft Land HK 的酒款有了接地氣的港腔港調。

不僅如此，Draft Land HK 作為品牌第一個海外據點，也啟動了創作者交流計畫（Draft Land Corner Project）。首檔邀請台灣的視覺藝術家陳青琳為香港店創作掛畫；開幕活動當天的實體邀請函，也找來台灣紙雕藝術家成若涵操刀。



陳青琳在高達兩百公分的畫紙上，以紅、黑、白三色勾勒出兩個相擁的抽象人形，藉此呼應品牌精神「to be free」。（圖/Draft Land HK）



成若涵以 cocktails on tap 傾瀉各式飲品的概念為出發，將自由流洩的紙張線條闔上、相互堆疊，便可見香港地形的輪廓，隨函附上一支細長的金屬棒，由兩側貫穿固定之後，便成為可站立於桌面的生活擺飾。（圖/Draft Land）