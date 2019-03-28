黃國昌公布論文：韓國瑜早看清中國要解放台灣

時代力量立委黃國昌昨天晚間在臉書公布高雄市長韓國瑜的碩士論文照片，內容是中共對台統戰最高戰略目標是解放台灣；黃國昌說，韓國瑜過去就看清楚這些事，沒道理現在看不清楚。

韓國瑜今天返回高雄，結束港澳深廈城市交流行程，他日前訪問香港、澳門的中聯辦引發賣台爭議。黃國昌昨晚臉書貼出韓國瑜的論文照片，用黃色螢光筆標明「中共對台統戰」，「解放台灣，使台灣成為『中華人民共和國』主權管轄下的一個地方政府」。

黃國昌今天受訪時表示，發現韓國瑜民國76年在教授蘇起指導下，對於中共所有對台的統戰策略、統戰手法，終極目標是要使台灣成為中華人民共和國的一部分，論文中都談得很清楚。

黃國昌說，韓國瑜如果回想一下，自己在研究生階段就可以把這些事看得這麼清楚的話，或許應該也非常清楚現在中共到底在做什麼；過去幾十年來中共對台的統戰手段雖然不斷改變，但希望解放台灣的終極目標，從來沒有改變過。

黃國昌昨天在臉書上發文表示，國會辦公室助理去印了韓國瑜在政治大學東亞研究所的碩士論文「從中共對台統戰看兩航談判」，休息之餘，他隨手翻了一下，姑且不論學術價值，覺得還蠻有意思的。

黃國昌說，其實韓國瑜在碩士階段，就已經知道中共各種手段，就是要解放併吞台灣，「現在沒有道理看不清楚啊！」