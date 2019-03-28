台匈經濟合作會議 聚焦智慧城市與智慧運輸

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）國經協會3月27日舉行「第13屆台匈(牙利)經濟合作會議」，經濟部國貿局楊珍妮局長、匈牙利貿易辦事處代表Mr. Albert János皆出席，會議以「智慧城市」及「智慧運輸」為主軸，邀集台匈雙方重量級業者進行專題演講及廠商介紹，尋求兩國合作契機，台、匈雙方代表共90人與會。

「智慧城市」主題由國際商貿文化交流基金會秘書長暨台北市電腦公會國際合作執行長胡天盛博士及布達佩斯工商會智慧城市部門執行長Mr. Péter Keszthelyi分別針對「台灣與匈牙利智慧城市發展概況」發表專題演講。

胡執行長天盛首先針對台灣ICT發展進程、台灣智慧技術開發的亮點等簡單介紹，並續介紹台北智慧城市發展重點。K執行長就布達佩斯商工會智慧城市小組合作夥伴以及配合政府推動智慧城市等相關工作介紹。

「智慧運輸」主題由台灣國際物流暨供應鏈協會秦玉玲理事長及匈牙利National Toll Payment Services PLC.公路收費系統商國際關係主任Mr. Zoltán Varga針對「台灣與匈牙利智慧運輸發展概況」發表專題演講。

秦理事長簡單介紹台灣政府近10年所推動之物流相關政策，以及未來智慧運輸發展趨勢。V主任則介紹匈牙利道路收費系統的演進以及收費政策與相關技術。

台匈(牙利)經濟合作會議自開辦至今23年來，深獲雙方政府與企業高度支持及積極參與，為雙邊業界之重要交流平台。本屆會議於第6屆智慧城市展期間舉行，特以智慧城市與智慧運輸發展為主軸，期盼協助雙方業者拓展技術交流與合作商機。