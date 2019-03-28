嚴懲酒駕 蘇揆：最重可判死刑

行政院長蘇貞昌表示，今（28）日行政院會通過重罰酒駕，酒駕加重刑責，最重可判死刑；他並呼籲未來法官量刑能符合社會期待。

近期酒駕案件引發民怨，為遏止酒駕行為，行政院會今天通過攸關酒駕罰責的刑法第185條之3、陸海空軍刑法第54條修正草案，將函請司法院會銜後送請立法院審議。

草案針對酒駕新增2項規定，一是酒駕5年內再犯，若導致重傷，處5年以上、12年以下有期徒刑，若致死，可處無期徒刑或7年以上有期徒刑。

其次是酒駕致死或致重傷若是故意造成，可比照刑法殺人罪或傷害罪，意即酒駕故意殺人，最重可比照殺人罪判死刑。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）轉述，蘇貞昌在院會中表示，酒後駕車等不安全駕駛行為，嚴重危害公共交通秩序，導致無辜死傷與無數家庭破碎。立法院26日已三讀修正通過道路交通管理處罰條例部分條文，針對酒駕行為加重行政罰，本案修法加重酒駕再犯肇事致人死亡、重傷害的刑責，都是為了嚴加抑制酒駕行為。

蘇貞昌表示，酒駕者不但破壞了交通秩序，更讓許多人傷心、家庭破碎，有必要提高相關行政罰與刑罰。政院參考國外審判程序適用，對於酒駕致死，不必到累犯，只要有不確定故意、隱含的惡意都以殺人罪論處，請司法院法官在量刑時，也能符合社會期待與民眾要求。

負責審議酒駕法案的政務委員羅秉成，上午出席行政院院會後記者會時表示，討論修法過程中，外界對於酒駕致死或是酒駕再犯致死，是否該判殺人罪有很多討論。美國與德國都有判例，酒駕致死的情節嚴重，法院以殺人罪判刑；去年台北市郭姓男子酒駕撞死人，檢察官也以殺人罪起訴。

羅秉成指出，台灣在實務上已可用殺人罪起訴酒駕致死，但案件非常少，因此本次修法是宣示並強調，酒駕故意致人於死，依殺人罪處分，最重判死刑。立法是一種態度跟決心，促使法官跟檢察官仔細調查個案情形，不管是初犯還是累犯，有故意的犯意就可判死刑，「這不是多少次的問題，一次都不能允許」。

媒體詢問，法務部原本提出的草案版本，是酒駕累犯致死最高判死刑，為何政院改為無期徒刑。羅秉成說，考量酒駕致死的樣態很多，加上國際人權兩公約規定締約國不要新增死刑，若直接規定再犯最高判死刑，會有違反罪刑相當原則與兩公約的疑慮，因此新增再犯刑度最高到無期徒刑，也是很重的刑責；草案並規定酒駕致死有故意犯意比照殺人罪，不算違反兩公約。

法務部原本的草案版本，是將酒駕致死本刑提高為5到12年，但最終的政院版本仍維持原本的3到10年，羅秉成說明，這是因為被害人家屬若願意與酒駕者和解，現行規定法官酌予減刑後，酒駕者有機會緩刑；但若提高到5年以上，減刑後最少仍須服刑2年6個月，無法緩刑，會很難促成和解，因此維持原本刑度，留下讓家屬得到和解跟賠償的機會。

另外，法務部原本也提案在刑法中對酒駕肇事車輛增加刑事沒收的規定，羅秉成說，由於日前立法院通過的道路交通管理處罰條例中，已有規定行政沒入手段，執行速度較快、規定範圍也較寬，刑法中就不再另行規定。