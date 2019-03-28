無限可能的角落！葡萄牙藝術團隊打造「Nook」登陸台東

（台灣英文新聞/劉怡均 台東綜合報導）在台東舊火車站草皮上，出現由葡萄牙新銳藝術團隊FAHR 021.3打造的裝置藝術「Nook光合台東」，創造一個具有活力，能促進人們相遇聚合的空間。除了定時的噴霧點燈活動，假日也會不定期規劃表演。

由台東設計中心發起，邀請禾磊藝術策劃展覽，力邀曾代表葡萄牙參加威尼斯建築雙年展，設計葡萄牙國家館的藝術團隊FAHR 021.3操刀，試圖融合台東當地人文、地理環境，打造一個充滿想像及無限可能的空間「Nook光合台東」。



「Nook光合台東」（圖/禾磊藝術）

裝置藝術「Nook光合台東」置身於台東轉運站（前身為臺東火車站）核心區域，為一座包覆著半透明網紗的8公尺白色立方體，自角落撩起一角可以自由進出，在陽光閃耀的日子，半透明的網紗與水霧，減緩了台東的熱氣，在夜間，搭配燈光與水霧，創造了一個夢幻的空間。

藝術家Hugo Reis創作「NOOK」的初衷，除了呼應台東在地的陽光與氣候，亦期待透過NOOK優化周遭空間的品質，創造具有活力、促進人們相遇、聚合的場所。Hugo Reis也自己創作的NOOK內，辦理「夢想交換 A room for everything」工作坊，分享他如何從歐洲邊緣的小國家，利用設計與創意為自己國家發聲，他的創作理念及過程。



台東設計中心執行長張基義表示，身為台灣首個縣市等級的設計中心，積極邀請國內外泛設計團隊來訪臺東，期盼藉由設計導入，透過裝置藝術、策展等各種不同以往的方式，為台東城市品牌重新定位，讓台東在台灣及國際被看見。

「Nook光合台東」每日早上及傍晚，定時進行噴霧及點燈，搭配特殊假日還會加碼演出，更多詳情請前往官方網站或粉絲專頁查詢。