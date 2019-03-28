國寶與鮮肉！說唱藝術家同嘻哈歌手登台　震撼總統府音樂會

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）2019總統府音樂會邀請到多組音樂人登上凱達格蘭大道舞台，並將帶來為期2小時跨世代的演出。其中，台灣國寶級說唱藝術家楊秀卿，將攜手嘻哈歌手李英宏，及栢樂座共同演繹「人之美」章節的「百年一遇」，結合傳統唸歌、都會饒舌以及客家八音，將於4月6日登場。

台灣「國寶級」說唱藝術家楊秀卿老師，以及榮獲金馬獎最佳電影歌曲獎的嘻哈歌手李英宏，曾在多年前於平溪一起即興演出過。李英宏表示，那一次印象很深刻，我們邊演出老師邊彈琴，超搭的！而且配合得非常自然，老師搭配嘻哈的節奏感超好，所以這次的合作，有把那次經驗代入，讓嘻哈和傳統元素結合，發展出一種新穎的風格。

此次，兩人對於跨世代共演都相當期待，楊秀卿老師透露，非常高興有機會能和年輕世代合作，如果搭配合宜，演出會很有震撼力，也會很有氣勢！她更分享自己的唸歌演出經驗即是不斷練習，並以自己的教學經驗為例，勉勵大家在學習音樂的道路上不要害怕他人的眼光，勇敢地邊談邊唱，練習久了就會了！

李英宏接著強調，過去看楊秀卿老師演唱的時候，震撼力跟感動是難以言喻的。而現在年輕一輩對於這類傳統文化的歌曲形式較不瞭解，如果藉由比較新的歌跟楊秀卿老師做結合，會是一種不一樣的方式。也許能吸收楊老師的功力，把它融合到自己之後的創作中，這也會是另外一種跟傳統的結合。

2019總統府音樂會將於4月6日晚間7點台北市凱達格蘭大道登場，包含楊秀卿搭配李英宏，並攜手栢樂座共同演出，呈現藝術文化的傳承與融合。更多詳情請上官網或臉書查詢。



說唱藝術家楊秀卿幼時失明，用十分鄉土、親切的聲調與台語展開說唱生涯。（圖/文總）