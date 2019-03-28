長青人生更精采　企業永續菁英培訓樂齡專班開始招生嘍！

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導) 為響應政府樂齡學習政策，台灣永續能源研究基金會開辦「2019企業永續菁英培訓班樂齡專班」，限時實施學費半價補助優惠，歡迎60(含)歲以上對CSR領域有興趣的樂齡人士報名參加。

永續基金會董事長簡又新表示，台灣邁向永續發展是國人共同的願景，在追求經濟成長、環境保護及社會公義三贏的道路上，推動永續事務不單是政府及企業的責任，更是全體國民應有的體認。

簡又新接著指出，目前企業永續菁英培訓班已開辦49期共有3,365人完訓，經觀察多以在校學生及在職族群為主，但辦理培訓過程中，也深刻感受到，樂齡族群對於台灣未來發展的關心程度不亞於年輕人，他們有豐富社會歷練，在職場奮鬥了數十載，即使退休仍保有社會參與的積極與熱忱，這次增設樂齡專班就是為了提供60(含)歲以上族群終身學習的新選擇，以及奉獻己力的新途徑。

企業永續菁英培訓班主要培育學員透過瞭解台灣企業永續獎評選指標意涵，以提升評估企業報告書品質及持續改善企業永續績效的能力，完成培訓及試評合格後，得聘任為見習評審員，參與2019年度「TCSA台灣企業永續獎」之評審工作。更多活動資訊及志工評審員培訓計畫，請至活動官網查詢或致電：02-2768-2655 鄭先生。