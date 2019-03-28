《愛上觸不到的你》全場爆哭哽咽　被譽為年度話題愛情電影

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）年度必看青春愛情電影《愛上觸不到的你》（Five Feet Apart），即將在本週五（3/29）；上週舉辦盛大的「感動試映會」，不少女性觀眾被男主角「寇弟」寇爾史普洛茲（Cole Sprouse）電到暈頭轉向，而當劇情進入中後段時，觀眾席竟開始不斷傳來啜泣聲，許多觀眾散場時，都哭紅了雙眼，一連串好評相繼在網路上延燒。

《愛上觸不到的你》被譽為今年必看的話題愛情電影，劇情描述一對生命中的大部分時間，都在冰冷醫院中度過的「囊狀纖維化症」患者，為了避免「交叉傳染」，因而引發致命的感染症狀，兩人必須隨時保持相隔至少六呎的距離。

無法觸碰彼此的兩人，他們將如何在困境中找到屬於自己的真摯愛情與充實人生？全片充滿動容的愛情、友誼與親情，讓許多觀眾在觀賞過程中感動落淚，甚至還在影片播畢後抱以熱烈掌聲。

【愛上觸不到的你】劇照_本片由寇爾史普洛茲領銜主演。（圖／采昌國際多媒體）

值得一提的是，《愛上觸不到的你》將場景聚焦在醫院，並透過真實描繪病人在醫院中的生活，毫不矯情地傳遞出震撼人心的正面能量。因此，片商也特別邀請罕見疾病基金會的病友及志工，共同搶看這部充滿感動與淚水的動人之作。

病友也感動表示：「片讓我們看到主角們在罹患罕病後生命中的無數困難、限制與掙扎，同時也看到主角們不放棄努力與疾病奮戰與相互珍惜相處的每個時刻。罕見的不是疾病而是獨一無二的生命力，期望透過本片能讓大家對罕見疾病有更多的認識與了解。」

【愛上觸不到的你】導演賈斯汀巴爾多尼（左）透過作品傳遞正能量，讓寇爾史普洛茲（中）印象深刻，右為海莉盧理查森。（圖／采昌國際多媒體）