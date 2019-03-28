美麗信花園酒店​　雨林餐廳【小小廚神˙童樂趣】兒童節活動

不用再煩惱四天連假該帶家中寶貝去哪裡玩啦？美麗信雨林餐廳於清明兒童節四天連假推出【小小廚神˙童樂趣】專屬活動，讓爸媽能帶著自己家中寶貝出門遊玩，增進親子間的親密互動，不僅享受五星美食饗宴，還能參與美麗信精心準備的DIY活動，有吃又有得玩的渡過最愉快親子連假！

美麗信花園酒店一樓雨林餐廳，4月4日(四)至4月7日(日)連續四天推出【小小廚神˙童樂趣】兒童節活動，不分午晚間成人每位NT$980+10%；六歲至十二歲孩童，每位NT$550+10%。凡於期間內用餐並事先預訂，可免費參加小小廚神DIY活動，現場會有五星主廚帶領各位家長與小朋友們一起手做美味pizza或蛋糕裝飾，現場也提供兒童廚帽與圍裙一組，讓寶貝們體驗當廚師的樂趣唷！

【小小廚神˙童樂趣】DIY活動於4月4日(四)至4月7日(日) 連續四天於開餐前30分鐘舉辦，一天共兩場(11:00～11:30與17:30～18:00)，每場名額限量10組親子報名。4月4日(四)及4月6日(六) DIY主題為【甜心寶貝蛋糕裝飾】，現場將有美麗信九宮格點心坊師傅帶領小寶貝，一起發揮創意打造屬於的自家的獨特蛋糕。

4月5日(五)及4月7日(日) DIY主題為【趣玩PIZZA DIY】，美麗信準備多種美味食材，讓各位家長與小寶貝們依照自己口味放上喜愛的食材，體驗廚師製作PIZZA時搭配選料的抉擇過程，成就獨一無二的好食PIZZA！結束DIY活動後，隨即享用五星自助Buffet是連假最佳選擇！