台灣之光 長庚實證：中醫治療有效緩解化療引起的不適感

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）化學治療的過程中會發生很多副作用，更有3成機率出現週邊神經病變，嚴重者常會受不了疼痛和刺癢感，必須得減輕劑量或是中斷治療；高雄長庚醫院中醫研究團隊利用中藥複方，有效緩解患者不適，成果已刊登在2019年2月的國際期刊「醫學補充療法（Complementary Therapies in Medicine）」。

59歲的林小姐是卵巢癌病友，在「紫杉醇和卡鉑」化療第4週期，開始感覺手腳包一層膜，還有電流往上竄刺，末稍失去對冷熱的敏感性。化療結束後2個月，四肢還是麻木，步行或站立時間過長則更麻，嚴重影響正常生活。

林小姐尋求中醫治療後，中醫師依據她濕邪與瘀血閉阻經絡的狀況，給予二朮湯和薑黃燥濕化痰、通經止痛，一天服用3包，經過2個月後，林小姐的手麻已近痊癒，腳麻則剩下3到4成，讓她可以恢復到往常的活動與休閒。

桂枝加朮湯、芍藥甘草湯、濟生腎氣丸等中藥複方，可抑制發炎物質減輕神經症狀。（圖／長庚醫院）

化療引發的神經病變，這對中西醫都是個棘手的問題，目前並無有效的西藥可以治療。高雄長庚醫院中醫研究團隊從2016年開始著手研究中草藥應用在化療引發的神經病變，認為化療引發的神經病變從中醫的角度來看，是經絡受損的問題，而桂枝加朮湯、芍藥甘草湯、濟生腎氣丸等中藥複方，具有四濕濁、養陰止痛和補腎溫陽的功效，因此嘗試運用在病友身上，如果在化療產生神經症狀時及早治療，並搭配針灸，可以避免後遺症的發生。

研究團隊也發現，除了上述複方外，其他如鼠尾草、白芷、菖蒲和薑黃等，傳統具勝風除濕和辟惡去邪的功效，在實驗中也可清除自由基來達到保護神經的功效。

據世界衛生組織(WHO)研究，中醫能減緩癌症治療的副作用和改善生活品質，甚至對提升患者的預後也有助益，因此衛福部於2017年起特地增列預算鼓勵中醫界，透過此計畫來讓病友們恢復信心和健康。