蔡總統看香港一國兩制　呼籲勿陷中國陷阱

總統蔡英文今天表示，香港實行一國兩制對台灣是很好的個案研究，她也呼籲台灣不論政黨所有政治人物，應避免陷入中國陷阱，被中國祭出的經濟誘因或其他承諾欺騙。

蔡總統今天利用過境夏威夷機會，以視訊方式出席華府智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）論壇。論壇由傳統基金會會長詹姆斯（Kay Coles James）主持，傳統基金會創辦人佛訥（Edwin Feulner）、聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）與眾議員約霍（Ted Yoho）與談。

被問及從香港實行一國兩制經驗的收穫時，蔡總統表示，香港經驗對台灣而言是很好的個案研究，反映民主與中國政權不相容，特別是中共體制。

蔡總統指出，現在的香港提醒不論政黨的所有台灣政治人物，都應小心避免陷入中國陷阱，不論是經濟誘因或其他承諾，因為最終目的地都將是「一國兩制」。

她也提醒，就像「九二共識」已經變成「一國兩制」，「一國兩制」遲早也會變成「一國」，這即是香港正在經歷的。香港作為一國兩制的樣本，「兩制」卻未受到尊重，香港經驗讓多數台灣人排拒一國兩制。

約霍也警告，中國不承認中英聯合聲明的實質效益，片面撕毀聲明，讓香港50年不變成為空談，這是一記警鐘，若台灣不堅定立場、做好準備，這將是台灣未來。

多年前曾訪問香港的賈德納指出，當時香港官員多半認為習近平是改革者，雖然有些作為不能被接受，但他終會實現一國兩制。但顯然情況並非如此，香港近年來全球自由化指數排行、經濟自由度指數都呈現下滑。

儘管對一國兩制實踐感到擔憂，但蔡總統仍多次表示，願意與中國在不設前提的情況下進行和平對話，台灣保持開放立場，中國應理解台灣是民主國家，台灣領袖的任何決定都必須得到人民支持。

談及兩岸關係，蔡總統表示，面對來自中國的巨大挑戰，她一直以務實、負責任的方式回應。台灣尋求共存而非對抗，和解而非衝突。

她希望能建立積極的兩岸關係，以有利於台灣人民與企業以及維護兩岸和平穩定的方式合作。但中國必須願意與台灣共同努力達至目標，不設前提對談。