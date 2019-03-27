王朝端午粽飄香 醉龍鳳粽、翠中紅粽上市

端午節即將到來，想好買哪一款粽子嗎？台北王朝大酒店今年推出「極品花雕醉龍鳳粽」及「古味菜香翠中紅粽」，主打經典口味與創新手法，搭配時尚的保冷提袋，每組售價750元起，不論是送禮、還是自用都兩相宜。4月1日起開放早鳥預購，訂購十組以上還可享有6折價，挑戰市場最超值的優惠。

「極品花雕醉龍鳳粽」是一款酒香十足的北部肉粽，內餡選用經典花雕雞與高級食材龍膽石斑魚，另有栗子、香菇、白果與鹹蛋黃等，玉蘭軒主廚駱林榮發揮創意，將逾十年的花雕酒以小滴管方式包裝，顧客品嚐時可依照個人口味，自行將滴管插入肉粽中，讓酒香與粽香完美結合，口感紮實氣味迷人，不管視覺或味覺都讓人無比舒壓。

「古味菜香翠中紅粽」是一款菜香十足的北部素粽，主廚駱林榮將長糯米與蔬食依最佳比例調配，研發期長達一個月之久。先將長糯米泡水八小時，再放入蒸籠內約五十分鐘，最後搭配青江菜以中火拌炒，素粽內餡選用鳳眼果、栗子、山藥及筍丁等食材與紅糟一同拌燒，將食材的美味完全鎖在素粽中。「古味菜香翠中紅粽」從外到內有青江菜的菜香、也有紅糟的點綴，視覺效果誘人，也是素食者今年絕對不能錯過的人氣商品。

考量顧客送禮需求，台北王朝大酒店今年推出時尚保冷提袋，以優雅沉穩的普魯士藍為基底，外觀有植物的意象圖騰，再加上可保冷、保溫的功能，兼具時尚與實用性。為回饋顧客的支持，今年王朝大酒店推出早鳥優惠，4月1日至4月21日，訂購十組以上可享6折優惠；4月22日至5月15日，訂購十組以上可享7折優惠。訂購詳情請洽02-2719-8399#3366玉蘭軒。