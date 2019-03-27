中國審查不手軟 《波希米亞狂想曲》同志劇情慘遭刪減

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）向英國傳奇搖滾樂團「皇后合唱團」（Queen）致敬的傳記電影「波希米亞狂想曲」（Bohemian Rhapsody），抱回奧斯卡最佳男主角獎。然而，這齣涉及同性戀情節的影片，雖意外獲中國同意上映，卻傳重要片段皆遭刪減，引發反彈。

《美聯社》報導，這部電影改編皇后合唱團從成軍到締造傳奇的真實故事，對主唱佛萊迪墨裘瑞（Freddie Mercury）的心路歷程著墨頗深，但中國放映的版本卻刪除了描繪佛萊迪同性戀傾向的片段，令LGBT族群相當不滿。

像是一幕佛萊迪坦然面對自己的情慾，向妻子坦承自己並非異性戀的場景，竟然「被消失」。另外，他向樂團成員表示得了愛滋病的對話，也遭到靜音處理。

中國同志平權團體對此番審查感到遺憾與痛心，直陳這不僅削弱了主角的性別認同，亦使該角色變得缺乏深度，少了佛萊迪內心掙扎與成長的層層刻劃。許多看過原版的民眾，滿懷期待進中國戲院想再次回味，卻落了個敗興而歸。

今年2月，男星雷米馬利克以本片奪下奧斯卡影帝殊榮，他發表得獎感言時，明明用的是「同性戀男子」（gay man）一詞，中國影音平台芒果TV直播時，字幕卻直接改為「特殊團體」。

在中國有關當局眼裡，LGBT議題或許不如其他禁忌議題那樣敏感，但仍難容於主流媒體。2017年，中國網路節目新規要求不得播放同性戀相關內容。去年社群網站微博也因封殺同志內容，引來一片撻伐與抗議，最後微博不得不低頭，同意不再進行此類掃蕩。

圖／臉書Bohemian Rhapsody