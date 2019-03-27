一起愛地球！凱達推「環保住房」免費請你吃早餐

用行動愛地球刻不容緩！客房數全台第二大、位於台北市萬華交通樞紐的「凱達大飯店」，從建築規劃、設計、施工，帶入環保與節能減碳概念，採用綠建材、天然採光設計、省水標章衛生設備，獲得內政部頒發「黃金級綠建築標章」。凱達大飯店總經理皮金營表示，「飯店全館750間客房均採用台灣綠色環保沐浴品牌，以補充式大瓶裝洗髮精及沐浴乳，光去年省下的塑膠瓶數量，可堆疊出相當於45棟的101大樓，有效降低塑膠瓶使用，減少對環境造成的負擔，讓旅人盡享綠色住宿體驗。」

為與房客共同響應環保，凱達大飯店即日起至2019年6月30日，推出「環保隨心住房專案」，雙人續住精緻客房兩晚以上，平均每晚3,699元，每天再送「百宴自助餐」早餐兩客(原價550元+10%/客)。為愛惜水資源，續住期間將不主動提供整房、更換床單及毛巾服務，每房另贈歐萊德「Shan善咖啡因健髮洗髮精」一瓶及環保提袋(價值780元)，鼓勵旅客將綠色生活落實在旅程中，讓愛惜資源及大自然的心轉化成實際行動。

全球年度盛事「Earth Hour地球一小時」國際關燈日活動，將在今年3月30日，晚上8點30分至9點30分舉行，為響應這極具意義的活動，凱達大飯店將同步關閉外牆照明與裝飾燈具，呼籲館內客人和飯店同業一起加入。飯店官方粉絲團也會舉行環保宣誓活動，凡於活動貼文下留言，就有機會抽中「百宴平日自助餐券」或「凱達環保馬克杯」。