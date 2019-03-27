櫃買中心編製的櫃買「富櫃200指數」，正式在今(27)日下午舉行指數發表會暨指數授權簽約儀式，由櫃買中心董事長陳永誠親自主持，並邀請金管會主委顧立雄、證期局局長王詠心、期交所董事長許虞哲、證券商公會副理事長莊輝耀、期貨商公會理事長糜以雍、投信投顧公會理事長張錫與多家證券商、期貨商、投信公司及上櫃公司代表蒞臨觀禮，發表會在熱鬧的氣氛中圓滿完成，與會貴賓共同見證了櫃買市場歷史性的一刻。

櫃買中心表示，新編製的櫃買「富櫃200指數」採取流通量加權方式，篩選具流動性且市值規模最大的200檔上櫃股票，按季進行流動性檢驗，以合理反映市場行情，成分股市值涵蓋率達上櫃市場的7成，成交值涵蓋率更高達9成，再加上該指數基期點數設定為5,000點，有利於業者以該指數為標的發展相關金融商品。

櫃買中心表示，經回溯「富櫃200指數」與櫃買指數於不同漲跌波段之區間表現，「富櫃200指數」的波動幅度明顯大於櫃買大盤指數，此特性對於發展指數化商品(尤其是指數期貨) 而言，無疑是一個相當合適的連結指標。

今年以來富櫃200指數漲幅優於櫃買大盤指數(詳附圖)。金管會顧立雄主委於致詞時表示，中小企業是台灣經濟成長最主要的推動力量，而櫃買市場可以說是台灣中小型股票最具代表性的掛牌交易場所，相信「富櫃200指數」的推出，將成為櫃買市場全新的投資標竿(Benchmark)；櫃買中心陳永誠董事長進一步更表示，櫃買中心25年來秉持著創新理念，期望建立更優質的上櫃市場績效追蹤指標，俾利發展相關指數化商品，因此，本次新編「富櫃200指數」特別將商品化的需求以及可追蹤指數表現的相關設計都納入編製規則，更參採了期交所及各方業者意見，讓新指數更臻實用。

為取得指數化商品的發行先機，群益、元富、凱基、元大、兆豐與富邦等6家證券商在27日當天與櫃買中心完成「富櫃200指數」授權契約簽約儀式，櫃買中心期望，證券商及投信業者可以在最短時間內針對機構法人或散戶等不同屬性投資者設計出適合的指數化商品，例如ETN、ETF、指數型權證等；此外，櫃買中心也積極建請台灣期貨交易所推出富櫃200指數期貨契約，以提供我國證券暨期貨市場更多樣化的投資新選擇。