金山彩田 春分插秧啦！

新北市政府農業局及彩田友善農作於3月26日在新北 市金山朝天宮，結合金山在地三和國小、 中角國小與中和區秀山國小師生及友善耕作農友等約300人， 共同參加「金山彩田 春分插秧」農事插秧體驗活動，由耆老們示範插秧方法， 同時由農友們帶領小朋友們下田插秧體驗，了解農夫們「 鋤禾日當午，汗滴禾下土。誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」的辛勞。

為推廣結合農業生產與環境生態的理念，新北市政府自104年起推 動「友善田園區域計畫」，自雙溪區23公頃開始，105年擴展到 金山，迄今在雙溪、貢寮、北海岸各區、坪林、烏來等共有142公 頃友善耕作面積。農業局表示，友善耕作農友們的努力， 加上宏碁基金會及楊儒門執行長的大力支持，讓我們看見萬里、金山 的活力與契機。市府也會持續與大家站在一起，並作最堅強的後盾， 提供農友在友善生產過程中所需的協助， 也希望複製農友成功的經驗，將友善田園區域推展到本市其他各區， 讓更多人一起投入友善農業的行列，打造更友善的新北市。

萬金友善田園景色優美並結合「青春山海線」政策， 讓民眾欣賞好風光也可也品嘗友善農產品， 相信以友善方式對待環境，環境也會提供給我們更安全、 更安心的保障!支持友善耕作的消費者可以洽彩田米聯絡電話090 5396909紀小姐，或上網訂購https://goo. gl/forms/TNC3tHlc4v2AzfWL2。