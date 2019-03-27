債券ETF投資理財新利器

一、債券ETF商品介紹

指數股票型基金受益憑證（ETF，Exchange Traded Fund）是一種在證券市場交易，以追蹤標的指數表現並將指數證券化，達到追求某一特定指數報酬率為目的之證券投資信託基金，是屬被動式投資工具，投資人不用直接買進一籃子指數標的，而是透過持有表彰指數標的之受益憑證進行間接投資，讓投資人得以少量資金即可參與指數表現的投資商品。而債券ETF是提供投資人參與債券市場並獲取追蹤債券指數表現的有價證券；簡言之，債券ETF是「以股票交易方式，獲取債券報酬的基金」，讓投資人可以用少量的金額，參與需要大額資金方能投資的債券市場，並獲得穩定的報酬。

舉例來說，張三以每單位40元購買1張20年期美國政府債券ETF，他等於支付4萬元後，他就持有20年期美國政府債券的投資組合，因此，張三就可以獲得20年期美國政府債券投資組合的報酬，包括美國政府每年發給的利息，以及利率下跌（或上漲）所造成20年期美國政府債券的資本利得（或損失）。

二、債券ETF交易制度介紹

債券ETF同時提供投資人初級市場申贖及次級市場買賣功能，比股票交易方式更多元。初級市場部分，投資人可於債券ETF募集時，向銷售機構（銀行或證券商）或發行ETF的投信公司申購，直接以發行價格買進債券ETF；債券ETF掛牌後，投資人也可以透過參與證券商，向投信公司大額申購或買回債券ETF。此外，投資人更可以透過便捷的次級市場買賣債券ETF，且債券ETF次級市場交易制度，除漲跌幅度及升降幅度與股票買賣略有不同外，其他均與投資人最熟悉的股票交易制度相同。

為提升次級市場流動性，債券ETF設有流動量提供者制度，每一檔債券ETF都必須有證券商在盤中提供報價，且報價必須維持一定之品質（買賣價差應小於3%）與效率（應同時有買價及賣價及每隔10分鐘至少報價一次），使投資人的委託單可以快速且有效的成交。

表一、債券ETF交易制度

交易方式 同股票，透過股票交易帳戶。 交易時間 同股票，上午9:00至下午1:30。 交易單位 同股票，每1,000受益單位為1張，亦可零股交易。 信用交易 當日沖銷交易 同股票，掛牌後即可進行融資融券，亦可當沖。 交易手續費 同股票，由證券商訂定，不得超過1.425‰。 漲跌幅限制 國內成分債券ETF 10%；國外成分債券ETF無漲跌幅限制。 升降幅度 較股票小；未滿50元者為0.01元；50元以上為0.05元。 證券交易稅 較股票低，停徵證券交易稅。 附條件交易 可於營業處所從事附條件交易。 流動量提供者 有流動量提供者制度，市場流動性佳。 申購買回制度 透過國際債券市場拋補，提供大額申贖的流動性。

三、投資人如何買賣債券ETF

買賣方式：投資人買賣債券ETF有兩種管道，第一個管道，與買賣股票一樣，投資人可以利用現有的證券交易帳戶，委託證券商下單，並於成交後之次二個營業日辦理交割；第二個管道，投資人可向參與證券商提出申請，向發行債券ETF的投信公司辦理申購或買回，就如同投資人申購或贖回共同基金一樣，惟一不同的是債券ETF申贖有一定數量限制，例如至少一次需達500張或其倍數，每檔債券ETF規定不盡相同，投資人可參考各ETF公開說明書。 債券ETF的價格：投資人買賣債券ETF的價格可能會因為買賣的管道不同而有些許差異，當投資人透過證券商下單買賣時，其交易價格即為當日債券ETF的市場價格，以3月22日收盤價格統計，49檔上櫃債券ETF每單位市場價格介於20元至60元，並大多以40元左右為主，計有38檔，所以當投資人透過證券商下單買進1張時，所需支付的交易價金將依成交價格不同，約需支付新台幣2萬元至6萬餘元。另外，當投資人是透過參與證券商向投信公司申購或買回時，交易價格則為申請當日該檔債券ETF的淨值，所需支付的交易價金將依淨值而有不同，約需支付每張新台幣2萬元至6萬餘元乘以申購(買回)單位數，每單位須為500張或其倍數。 稅負與費用：當投資人透過證券商下單買賣時，因為債券ETF證券交易稅停徵（自106年1月1日至115年12月31日），故投資人僅需支付證券商手續費（千分之1.425為上限）。若投資人是透過參與證券商向投信公司申購買回時，其稅捐與費用部分，也免課徵證券交易稅，但需支付申購買回手續費（每申購買回單位介於1600元到4800元，每檔債券ETF不盡相同，投資人可至各家投信網站查詢）。 債券ETF的損益：投資債券ETF的損益，包括債券ETF分派的配息及買賣的價差兩部分，截至3月22日上櫃49檔債券ETF中，採每季配息者計有43檔、半年配息者計有4檔、不配息者計有2檔，經統計截至3月22日止，49檔上櫃債券ETF如果從107年初或之後的發行日起投資，整體市場包含配息的平均報酬率為5.12%。

投資債券 ETF 的好處 交易門檻低： 目前債券ETF每單位價格介於20元至60元之間，投資人買1張債券ETF，約當投資2萬至6萬元，相較於銀行貴賓理財投資債券至少20萬美元的門檻，債券ETF提供小額投資人參與債券市場投資的機會。 交易簡便： 投資人只要有股票帳戶，就可從事債券ETF之買賣，交易方式與股票相同，而且部分證券商已開辦債券ETF定期定額業務，小額投資人也可以長期持有債券ETF，享受穩定的配息。 交易投資費用低： 債券ETF目前停徵證券交易稅，投資人透過證券商買賣，只需支付經紀手續費。而且債券ETF的管理費為國內各類基金最低，受惠於債券ETF大幅成長的規模經濟效益，其每年管理費大約只有0.2%到0.4%（每檔債券ETF不盡相同，投資人可參考各ETF公開說明書），相較債券型基金的管理費1%到1.8%，債券ETF極具競爭力與吸引力，小額投資人也可以搭上機構投資人的便車，享受一樣低廉的投資費用。 流動性高 ：債券ETF可以讓投資人直接在次級市場買賣，也可以透過參與證券商直接向投信公司申購買回。經統計去（107）年上櫃債券ETF之買賣價差平均約0.2%，以交易價格40元計算，買賣價差僅差距0.08元；而且國內債券ETF主要投資的債券，在國際債券市場上每天的成交量接近1兆美元，大部分的成分債券都能迅速買賣或處分，流動性極佳。 資訊透明： 債券ETF可在交易時間內，查詢市場即時成交行情，也可於市況報導查得債券ETF即時淨值；另外，也可以透過公開資訊觀測站、櫃買中心網站《債券ETF專區》、投信公司網站，取得各檔債券ETF相關資料，資訊透明度高。 ETF比債券型基金更具優勢



ETF是「被動式」的管理策略，相較共同基金的「主動式」追求絕對報酬，能夠大幅降低管理費用。 ETF只要在開盤期間，都有即時買賣報價，共同基金每天只有一個淨值報價。 ETF只要在開盤期間，都可隨時買賣或處分，共同基金則只有申購及贖回手續。 ETF以複製指數表現為目標，投信公司官網上完整揭露成分債券，投資人清楚知道持債內容。 ETF目前不允許以本金配息，不會有配到本金的疑慮。

五、投資債券ETF的風險

市場風險：債券ETF是債券所形成的投資組合，所以市場利率變動造成債券價格漲跌，也會影響債券ETF的價格。例如，美國升息導致市場利率上升，因債券價格與市場利率呈反向走勢，債券ETF因所持有債券價格下跌，導致債券ETF的淨值下跌，債券ETF市場價格也跟著下跌，債券ETF投資人就會產生損失；反之，則債券ETF投資人可享受債券ETF價格上漲的利益。 追蹤誤差風險：跟其他ETF相同，債券ETF可能無法買到指數裡所有的債券或者相同的比重，造成債券ETF的淨值變動與所追蹤的債券指數報酬產生差距。另外，債券ETF管理費、保管費等費用以及匯率變動，也會造成債券ETF淨值變動與指數報酬產生差距。 匯率風險：國內債券ETF多是以新臺幣計價，所以投資人也是以新臺幣進行買賣的，但因債券ETF多是持有外幣計價的債券（主要為美元及人民幣），因此，新臺幣兌換美元或人民幣升值時，債券ETF也會因匯率變化產生損失。

六、上櫃債券ETF績效表現

隨著歐美等主要央行暫緩升息，上櫃債券ETF整體表現亮眼，統計107年1月2日至108年3月22日，49檔上櫃債券ETF還原配息後的總平均報酬率達5.12%。若以成分債券類別區分，美債ETF平均報酬率為4.0%；公司債金融債ETF平均報酬率為3.8%；中國政策金融債ETF平均報酬率為6.6%；新興市場債ETF平均報酬率為9.2%；高收益債ETF平均報酬率為11.2%。櫃買中心提醒投資人，債券ETF投資有賺有賠，且過去的報酬表現無法保證未來的獲利，投資人應先瞭解相關的商品風險後，考量自己的需求與風險承受能力來進行投資。