義美85年來最長壽商品不是小泡芙 竟然是這兩款

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）為感謝消費者多年來的支持，今年邁入85年的台灣老字號品牌「義美食品」於今（27）日舉行「安心、感恩」茶會，現場陳設多款不敗暢銷產品和近年主打的義美生醫和生機系列商品；義美總經理高志明會上也揭曉義美歷史最悠久的產品，不是小泡芙或夾心酥，而是在台灣傳統文化中佔有重要地位的紅片龜及鳳梨酥。

義美食品公司生產各式各樣的「鳳梨酥」、及「鳳梨餅」，圖為金鑽純鳳梨酥。（圖／台灣英文新聞）

高志明27日指出，「義美商店」1934年3月30日在大稻埕（當時太平町三丁目）開業，當時推出的元老商品就包括鳯梨酥及紅片龜/紅龜。

鳳梨，因台語發音近「旺來」，有興旺之意，是吉祥話語， 因此，經常被當作好的「伴手禮」、或是拜神的供品。義美鳳梨酥的酥皮配合正統古法製作，濃濃奶蛋香，外酥內香醇，內餡軟綿爽口，酸甜不膩。

紅片龜/紅龜是台灣傳統米食之一，義美以純古法製作，並手工整形，紅紅的討喜外觀，搭配紅豆內餡，口感豐富而不膩口，紅龜更曾多次獲得年度最暢銷冠軍寶座。

紅片龜是台灣傳統米食之一，義美多年來堅持以純古法製作。（圖／台灣英文新聞）

1950年代推出的義美夾心酥，多年來深受一票死忠消費者的熱愛，伴隨絕大多數台灣民眾長大，其酥脆的餅皮搭配豐富口味，包含花生、檸檬、巧克力、椰子、草莓、芋頭、牛奶等，其中又以花生跟檸檬口味最受到消費者喜愛。

「義美小泡芙」從1980年代推出以來就是台灣暢銷的經典零食之一，酥脆的金黃餅乾皮加上濃濃的香甜內陷，是許多台灣人小時候的經典回憶，近來銷往海外也深受日韓、歐美民眾的喜愛。

義美夾心酥多年來深受一票死忠消費者的熱愛，酥脆的餅皮搭配眾多口味，包含花生、檸檬、巧克力、椰子、草莓、芋頭、牛奶等。（圖／台灣英文新聞）

暢銷40多年，1979年前後推出的義美「巧克力酥片」，濃郁香脆的口感，一直是大朋友、小朋友心目中不敗的經典美味。2018年起陸續與奎克咖啡合作，以義美人氣的巧克力酥片作為原料，聯名推出耶誕、新年限定巧克力飲品「烏克力力」；2019年推出以義美巧克力酥片作為鬆餅夾餡的「夾心格子鬆餅」，都在市場上引起一股搶購熱潮。

求新求變的義美多年來持續推出許多新產品，每每造成市場上「用新台幣下架」的搶購風潮，近年來最具代表性的當然是2017年推出的「厚奶茶」，曾經創下開賣5分鐘隨即銷售一空的記錄。

至於為何要叫「厚奶茶」呢？又跟一般的奶茶有何差異呢？「厚奶茶」是指在原來的錫蘭紅茶上加上50%的鮮奶，而這個鮮奶是純度很高的上等鮮奶，創造出完美的濃郁口感。

義美於1989年生產「義美紅豆牛奶冰棒」，由於用料實在，一直深受消費者的肯定。（圖／台灣英文新聞）

義美近年主打商品─生醫和生機。（圖／台灣英文新聞）