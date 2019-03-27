北富銀發新卡力邀國際插畫大師擔綱設計 「Omiyage」繽紛卡面超吸睛！

台北富邦銀行今(27)推出專為日本旅遊客群設計的「旅日神卡」 ，卡面設計色彩繽紛、風格獨特，有別於一般信用卡， 令人眼睛為之一亮， 原來北富銀特別邀請來自哥倫比亞的國際插畫大師Carlos Higuera擔綱設計，以其「Omiyage」 系列插畫為卡面主題。Carlos Higuera透過形象鮮明、 色彩豐富的手法全新詮釋經典日本娃娃和達摩圖騰， 極受年輕族群歡迎，讓這張新卡別具藝術收藏價值。此外， 北富銀還請到台灣原創畫家晴天P莉設計LINE貼圖「J客&P莉 」，以生動逗趣的貼圖豐富卡友的社群生活， 也為中西文創的融合薈萃開啟新的可能。

北富銀總經理程耀輝表示，隨著數位時代的來臨， 實體卡在部分支付功能被虛擬卡取代的同時， 其實也有轉型為文化藝術載具的機會。以這次北富銀新發行的「 旅日神卡」來說，之所以特別跨海邀請國際級插畫大師擔綱設計， 就是希望透過具原創性的視覺呈現， 創造一個銜接藝術與生活的橋樑，當民眾每次拿出卡片， 其實就如同接受一場藝術的洗禮和薰陶。

台灣與日本經過長期的文化交流，許多日文已深入台灣民眾生活， 轉化為大家耳熟能詳的日常用語，例如「Omiyage」， 一提到這個字，許多人腦海裡就會浮現過去喜愛的可口糕點， 那香甜的滋味伴隨人們成長，已成為童年回憶中不可或缺的一部分。 這次北富銀特別選擇Carlos Higuera的「Omiyage」系列畫作當作卡面， 也是希望能透過充滿童趣的藝術設計， 帶領大家重溫美好純真的童年時光。

國際插畫大師Carlos Higuera十分支持北富銀以文創重新定位實體信用卡的想法， 特別將這次「Omiyage」卡面畫作給予北富銀全球獨家授權。 Carlos Higuera表示，他很重視人與人之間的互動， 作品中的各種角色也大多源自於此。「Omiyage」 系列的誕生，主要來自他從小對亞洲文化的好奇和欽慕， 卡面設計中的「達摩」在日本文化中代表堅持不懈，「日本娃娃」 則是簡約溫柔的象徵，融合色彩鮮明的設計， 讓人在內斂中看見豐富的意涵。

這張由北富銀與JCB獨家合作發行的旅日神卡，不僅是民眾買Om iyage的最佳選擇， 更能引領大家體驗消費生活與藝術人文的完美結合，感受「J大歡喜 」的喜悅。搭配「旅日神卡」上市，北富銀LINE官方帳號亦於今 日正式上線，並邀請去年榮登LINE貼圖原創暢銷榜前十大、 極受大眾喜愛的「晴天P莉」設計「J客&P莉」貼圖， 逗趣可愛的表情和Carlos Higuera的設計完美結合， 讓人在會心一笑的同時更萌生到日本走走的嚮往。此外， 北富銀也延伸卡面設計製作多款精美周邊商品如立體行李吊牌、 撲克牌等要送給首批辦卡卡友，想要感受「Omiyage」 的純真魅力，民眾不妨把握機會及早申辦。

「旅日神卡」相關權益內容及活動說明請參閱以下網頁：

www.fubon.com/banking/event/ hot/omiyagecard