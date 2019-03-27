台北富邦銀行與JCB獨家合作推出專為日本旅遊客群設計的「 旅日神卡」，今(27)日盛大舉辦上市記者會。「旅日神卡」 主打日本消費3%回饋無上限，台灣消費也有1%回饋無上限， 搭配一年贈送4次日本人氣第一Omiyage、24小時隨時一鍵 調高刷卡額度等全台首創權益以及各大旅行社獨享優惠行程， 可說是旅日購買Omiyage第一神卡， 喜愛到日本觀光旅行的民眾千萬不能錯過！

北富銀總經理程耀輝表示，據統計台灣2018年有多達483萬人 次赴日旅遊且有逐年增加趨勢，整體經濟規模可觀。 然而反觀國內信用卡市場，專門針對旅日客群規劃的卡片並不多， 權益和服務亦無法完全跟上消費者日新月異的使用需求， 因此決定發行全新「旅日神卡」，希望用優質權益及貼心服務， 為民眾帶來更愉快的旅遊體驗。

五福旅行社董事長許順富表示，日本旅遊發展已久， 也需要更多新元素加入共同推動市場升級。適逢櫻花季，將配合「 旅日神卡」開發更多優惠日本旅遊行程，以更多元的行程和內容， 讓卡友享受到最棒的旅行體驗。

「旅日神卡」合作商戶遍布全日本，從旅行社、交通、漫遊到購物、 餐飲、票券，不僅提供卡友大量合作店家折扣優惠， 更推出前所未見的驚奇和好禮：

驚奇１：１ 鍵即調信用額度 爆卡免驚神救援

北富銀發現，國人到日本旅遊最愛大批採購當地Omiyage和日 系藥妝品，但也常因此遇到額度刷爆的困擾，不僅痛失掃貨良機， 還可能影響到後續旅遊品質。「旅日神卡」 特別推出全台首創一鍵調高刷卡額度功能，只要進入北富銀LINE 官方帳號並綁定「旅日神卡」，無需申請、不用證件， 即可隨時隨地調高刷卡額度， 視個人風險評級最高能調高刷卡限額一倍，對不巧刷爆的卡友來說， 絕對是千金難買的神救援！

驚奇 2 ： 2 大日本漫遊優惠， 2% 一卡通交通回饋

在人生地不熟的國外，無論查路線、尋美食、找朋友， 樣樣都少不了網路支援。為使卡友能夠輕鬆漫遊日本，「旅日神卡」 特別與台灣大哥大及WIHO合作推出日本漫遊優惠方案， 卡友月月刷、月月可享2日免費台灣大哥大日本漫遊通； 卡友也可選擇WiHo與「旅日神卡」獨家合作的5日wifi超優 惠方案，盡情飆網無負擔！

此外，使用「旅日神卡」綁定一卡通，在國內日常搭捷運、坐火車、 乘公車或騎Youbike還能享受2%交通回饋， 暢遊台灣好輕鬆！

驚奇 3 ： 3% 日本消費回饋無上限，全台最優回饋！

北富銀表示，市面上多數信用卡雖標榜高回饋率， 但卻設有消費門檻或天花板，卡友能夠真正到手的回饋金額有限。「 旅日神卡」最強優勢就是回饋純正絕不摻水， 實實在在給卡友全台最優的3%日本消費回饋無上限，台灣消費也有 1%回饋無上限，還可依喜好任選現金回饋或LINE Points點數，成為旅日購買Omiyage的第一選擇！

驚奇 4 ： 4 次日本最夯 Omiyage ，旅行社獨享優惠

日本人氣第一保溫杯、百年老店排隊逸品、日本天皇最愛茶點， 這些日本超夯的Omiyage，「旅日神卡」 通通要讓卡友免費帶回家！「旅日神卡」另一項全台首創優惠， 就是提供一年4次超夯Omiyage，卡友只要綁定LINE官方 帳號，即可收到日本伴手禮電子兌換券， 可在旅日時到指定地點兌換日本當紅伴手禮。

同時，「旅日神卡」也與雄獅、五福、山富、JR東日本創造等旅行 社合作推出Omiyage特別團，分別提供超值優惠如2人同行送 東京迪士尼/環球影城門票一張、自由行旅客最愛的利木津巴士券買 1送1、關西週遊二日券、團費最高折扣新台幣2,000元等， 讓日本行更加豐富多姿。

除了上述4大驚奇，「旅日神卡」還提供全日本28個機場貴賓室免 費使用、JR東日本飯店獨家訂房優惠最高20%折扣等多重優惠， 並提供3大好康作為新戶禮和刷卡禮。新戶只要於5月底前申辦， 核卡後30天內刷滿5筆或滿新台幣5千元，即可獲得由北富銀與k look合作提供的日本旅遊交通卡；而回饋方式選擇LINE Points回饋的客戶，前1萬名綁定LINE Pay並完成首刷，就可獲贈LINE Points 100點；若申辦核卡後30天內刷卡達新台幣5萬元， 還可獲贈北富銀自韓國獨家進口、市場上買不到的專利「 嵌卡式手機殼」一個，限量3,000個送完為止， 喜歡的民眾手腳可要加快囉！

「旅日神卡」相關權益內容及活動說明請參閱以下網頁：

www.fubon.com/banking/event/ hot/omiyagecard