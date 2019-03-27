台北富邦銀行與JCB獨家合作推出專為日本旅遊客群設計的「旅日神卡」，今(27)日盛大舉辦上市記者會。「旅日神卡」主打日本消費3%回饋無上限，台灣消費也有1%回饋無上限，搭配一年贈送4次日本人氣第一Omiyage、24小時隨時一鍵調高刷卡額度等全台首創權益以及各大旅行社獨享優惠行程，可說是旅日購買Omiyage第一神卡，喜愛到日本觀光旅行的民眾千萬不能錯過！
北富銀總經理程耀輝表示，據統計台灣2018年有多達483萬人次赴日旅遊且有逐年增加趨勢，整體經濟規模可觀。然而反觀國內信用卡市場，專門針對旅日客群規劃的卡片並不多，權益和服務亦無法完全跟上消費者日新月異的使用需求，因此決定發行全新「旅日神卡」，希望用優質權益及貼心服務，為民眾帶來更愉快的旅遊體驗。
五福旅行社董事長許順富表示，日本旅遊發展已久，也需要更多新元素加入共同推動市場升級。適逢櫻花季，將配合「旅日神卡」開發更多優惠日本旅遊行程，以更多元的行程和內容，讓卡友享受到最棒的旅行體驗。
「旅日神卡」合作商戶遍布全日本，從旅行社、交通、漫遊到購物、餐飲、票券，不僅提供卡友大量合作店家折扣優惠，更推出前所未見的驚奇和好禮：
驚奇１：１鍵即調信用額度 爆卡免驚神救援
北富銀發現，國人到日本旅遊最愛大批採購當地Omiyage和日系藥妝品，但也常因此遇到額度刷爆的困擾，不僅痛失掃貨良機，還可能影響到後續旅遊品質。「旅日神卡」特別推出全台首創一鍵調高刷卡額度功能，只要進入北富銀LINE官方帳號並綁定「旅日神卡」，無需申請、不用證件，即可隨時隨地調高刷卡額度，視個人風險評級最高能調高刷卡限額一倍，對不巧刷爆的卡友來說，絕對是千金難買的神救援！
驚奇2：2大日本漫遊優惠，2%一卡通交通回饋
在人生地不熟的國外，無論查路線、尋美食、找朋友，樣樣都少不了網路支援。為使卡友能夠輕鬆漫遊日本，「旅日神卡」特別與台灣大哥大及WIHO合作推出日本漫遊優惠方案，卡友月月刷、月月可享2日免費台灣大哥大日本漫遊通；卡友也可選擇WiHo與「旅日神卡」獨家合作的5日wifi超優惠方案，盡情飆網無負擔！
此外，使用「旅日神卡」綁定一卡通，在國內日常搭捷運、坐火車、乘公車或騎Youbike還能享受2%交通回饋，暢遊台灣好輕鬆！
驚奇3：3%日本消費回饋無上限，全台最優回饋！
北富銀表示，市面上多數信用卡雖標榜高回饋率，但卻設有消費門檻或天花板，卡友能夠真正到手的回饋金額有限。「旅日神卡」最強優勢就是回饋純正絕不摻水，實實在在給卡友全台最優的3%日本消費回饋無上限，台灣消費也有1%回饋無上限，還可依喜好任選現金回饋或LINE Points點數，成為旅日購買Omiyage的第一選擇！
驚奇4：4次日本最夯Omiyage，旅行社獨享優惠
日本人氣第一保溫杯、百年老店排隊逸品、日本天皇最愛茶點，這些日本超夯的Omiyage，「旅日神卡」通通要讓卡友免費帶回家！「旅日神卡」另一項全台首創優惠，就是提供一年4次超夯Omiyage，卡友只要綁定LINE官方帳號，即可收到日本伴手禮電子兌換券，可在旅日時到指定地點兌換日本當紅伴手禮。
同時，「旅日神卡」也與雄獅、五福、山富、JR東日本創造等旅行社合作推出Omiyage特別團，分別提供超值優惠如2人同行送東京迪士尼/環球影城門票一張、自由行旅客最愛的利木津巴士券買1送1、關西週遊二日券、團費最高折扣新台幣2,000元等，讓日本行更加豐富多姿。
除了上述4大驚奇，「旅日神卡」還提供全日本28個機場貴賓室免費使用、JR東日本飯店獨家訂房優惠最高20%折扣等多重優惠，並提供3大好康作為新戶禮和刷卡禮。新戶只要於5月底前申辦，核卡後30天內刷滿5筆或滿新台幣5千元，即可獲得由北富銀與klook合作提供的日本旅遊交通卡；而回饋方式選擇LINE Points回饋的客戶，前1萬名綁定LINE Pay並完成首刷，就可獲贈LINE Points 100點；若申辦核卡後30天內刷卡達新台幣5萬元，還可獲贈北富銀自韓國獨家進口、市場上買不到的專利「嵌卡式手機殼」一個，限量3,000個送完為止，喜歡的民眾手腳可要加快囉！
「旅日神卡」相關權益內容及活動說明請參閱以下網頁：
www.fubon.com/banking/event/hot/omiyagecard