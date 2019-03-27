臺灣企銀員工持股信託開辦，入會率達九成五

經財政部核准實施員工持股信託後，臺灣企銀已於昨（26） 日提報董事會通過並正式於今（27）日實施員工持股信託制度，由行方出資提撥獎勵金，以達到替員工間接加薪效果。

銀行業人才養成不易，員工訓練成本高，因此同業挖角盛行， 新進員工常因待遇選擇跳槽，是以提升基層員工的薪資競爭力、留住優秀人才為銀行在經營管理上的首要考量。 臺灣企銀員工持股信託實施方案，自提金扣款標準依職稱分為5類， 行方每月獎勵每位會員1,000元，若願意提撥含兩倍以上自提金， 行方則每月加碼奬勵至1,500元，獎勵採定額方式對基層員工較為有利， 希望藉此鼓勵基層員工入會以強化員工向心力並達到留才攬才效果， 員工申請加入員工持股信託情形相當踴躍，整體入會比率已達九成五以上， 顯見員工對於公司未來發展充滿信心。

臺灣企銀107年成績亮眼，累積稅前盈餘91.73億元， 稅後純益達76.06億元，每股盈餘1.19元， 在經營團隊的帶領及全體員工的共同努力下均刷新以往紀錄，107年1月已辦理全面加薪， 平均調幅近3%，今（108）年3月底員工持股信託開辦後，基層員工類加薪幅度約3%~5%，等於連續兩年對員工加薪， 除了替員工做更完善的退休規劃，也鼓勵年輕的員工留下來一起努力打拼，未來也希望提供員工更優質的工作環境及福利制度。