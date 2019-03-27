捷運百億音樂會 3/30大安森林公園不見不散

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）台北捷運即將迎來100億搭乘人次，為了慶祝這里程碑，本周末30日、31日午後，北捷將在大安森林公園站舉辦「100大金曲迎100億」慶祝音樂會，並同時推出百億紀念悠遊卡。

北捷表示，捷運自1996年3月28日啟動，宣示大台北地區捷運時代之來臨。從第一條木柵線10.5公里的營運長度、每日近4萬搭乘人次，到現在增長為131.1公里、每天逾210萬旅客人次。開通23年，眼看運量即將突破百億。

北捷特別與KKBOX合作，編輯3張橫跨1996-1999年、2000-2009年及2010-2019年跨世代「捷運100大金曲」歌單，用歌聲喚起各年齡層對捷運的記憶。30日及31日兩天，下午1時30分至6時，在大安森林公園站B1陽光大廳，舉辦「100大金曲迎100億」慶祝音樂會。

創作歌手李建軒將演唱林俊傑金曲大串燒。剛結束「美國南方音樂節」活動I MEAN US將帶來一系列的精彩演出。其餘表演者包括選秀節目「聲林之王」人氣選手許淨淳、葉柔、吳東翰、孫肇谷，創作才女紀儀羚、獨立樂團Vast&Hazy、萊特姐弟、十三月終了。除了音樂會，周邊亦有美食小吃、闔家同樂的趣味遊戲及手作文創商品。

此外，30日周六上午10時，捷運忠孝復興站（近4號出口）將獨家販售「捷運百億人次紀念悠遊卡」及「捷運百億人次紀念禮盒」。紀念悠遊卡以白色為基底，捷運列車載著100億的紀念數字，周圍點綴繽紛氣球、香檳金色泡泡。

紀念悠遊卡每張新台幣100元（可用額度為零，可重複加值使用），限量販售1,500張。「捷運百億人次紀念禮盒」每套新台幣500元，內含「捷運意象鑰匙圈」1個及「捷運百億人次紀念悠遊卡」1張，限量販售500套。

詳細活動內容請至活動官網查詢，或洽北捷24小時客服專線（02）218-12345。

捷運百億音樂會（圖／北捷）