義美歡慶85週年 高志明：義美品牌對得起這片土地

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）台灣老字號良心品牌「義美食品」慶85歲生日，於今（27）日舉行「安心、感恩」茶會，並邀請同年壽星一同歡慶外，義美董事長高志尚和總經理高志明也現身分享義美食品的未來展望和品牌故事。

義美董事長高志尚表示，身為老品牌的義美食品，除了本著良心在做餅外，更力求創新，基於醫食同源的理念，跨足保健食品產業：生醫和生機系列產品。同時，致力促進、推廣台灣本土農業發展，並與國內外專業機構合作，如中硏院、榮總及各大校大學退休教授、專家，以及全球知名食品大廠雀巢公司等。

義美董事長高志尚表示，身為老品牌的義美食品，除了本著良心在做餅外，更力求創新。（圖／台灣英文新聞）

今日茶會除了歡慶義美85週年生日外，另一好消息是義美斗六自動化工廠即將於今年正式啓動。高董事長提到，該廠引進歐洲最頂尖的全自動化設備，高董事長自信斗六廠將是亞洲屬一屬二全自動食品生產廠，廠內生產的食品皆使用環保包材，從行動實現企業社會責任和永續經營的理念。

義美總經理高志眀於茶會中回顧義美的發展歷史，敍述高家祖先於1871年義美染布事業開始，至1934年轉型成立義美食品，從紅麵龜及鳳梨酥產品開始，製作每一項產品皆秉持「真誠實在」和「良心」，從未對不起這塊土地，企業也靠自己力量發展，不向政府申請任何的補助，他自身以義美食品的品牌感到非常驕傲。

總經理高志眀更宣布，今（2019）年義美85週年之際，全年將推出一系列活動來感謝消費者多年來的支持。

義美總經理高志眀表示，義美製作每一項產品皆秉持「真誠實在」和「良心」，他自身以義美食品的品牌感到非常驕傲。（圖／台灣英文新聞）

茶會上蔣渭水基金會之蔣朝根執行長也分享「義美起家厝的故事」。蔣朝根執行長表示，跨越3個世紀的「義美」從大稻埕發跡，義美的起家店就位於民主鬥士蔣渭水大安醫院、家宅的原址。1931年蔣渭水先生傷寒症辭世後，1934年義美董事長和總經理的祖父高番王即承租大安醫院舊址，開設｢義美商店｣，而｢義美商店｣就是｢義美食品公司｣的前身。

多年來如同當初蔣渭水捍衛台灣的精神般，義美也用食品商譽與行動實踐台灣精神。此超越時空的歷史連結，蔣渭水捍衛台灣精神的承傳，成為台灣食品界的佳話。

今日茶會上邀請多位與義美同年同月同日誕生之壽星長者一同歡慶周年，同時也介紹義美年度專案合作夥伴和年度消費品─咖啡實測發表，並預告咖啡將是下一個瞄準的重點產業。

義美85週年安心感恩茶會之影片。（影片／youtube）