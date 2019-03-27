台灣第一條國家步道　林務局：重溫300年前《霞喀羅古道-楓火與綠金的故事》

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）你可曾聽過泰雅英雄武塔卡拉霍（Buta Karaho）的事蹟嗎？林務局今(27)日與作者徐如林女士共同發表《霞喀羅古道-楓火與綠金的故事》新書，分享霞喀羅古道從泰雅族原住民起，在這古道上300年來發生的歷史故事，以及古道沿線美景與史蹟。

林務局長林華慶表示，很感謝楊南郡老師生前與師母徐如林女士協助林務局建置完成約700公里、152條國家步道系統。楊老師臨終前於醫院療養時，他孜孜念念的即是「霞喀羅國家步道」的踏查原始資料尚未整理出版。

於是林務局與徐如林女士於2017年展開合作，將踏查資料整理後，由徐女士撰寫《霞喀羅古道-楓火與綠金的故事》一書出版，完成楊老師的遺願。

作者徐如林女士表示，在台灣的登山史上，霞喀羅古道是「世紀奇峰」大霸尖山最早的攀登路徑，「聖稜線」的連峰縱走，也是倚靠霞喀羅群原住民擔任嚮導及揹工，才得以順利完成。

她還說，這條步道更是史蹟巡禮之路，沿線的日本警官駐在所遺址，密度是台灣全島最高的。以厚達50公分的夯土圍牆，外覆雨淋板、內抺石灰，是「鹿場連嶺警備道路系統」獨特的建築工法。步道沿途的井上、瀨戶、小林、田村台等駐在所遺址，可以看出昔日的規模。

徐如林在其書中談到社會大眾陌生的泰雅英雄：武塔卡拉霍（Buta Karaho），一位智、仁、勇兼備的頭目，率領族人開創了整個北台灣的泰雅時代。而他的後代子孫，多次為了保衛家園，力抗滿清、日本官兵的掠奪，留下血淚斑斑、寧死不屈的故事。

林務局補充，林務局2001年進行國家步道系統規劃時，選定鹿場連嶺古道系統的霞喀羅及薩克亞金警備道路所組成的第一條示範步道「霞喀羅國家步道」，也就是現今大家所稱的霞喀羅古道。該古道原是新竹縣尖石鄉泰雅族「基納吉群」、五峰鄉泰雅族「霞喀羅群」兩大族群的活動領域，泰雅族的部落戰爭、通婚、遷徙、抗日等歷史，皆與這條步道息息相關。

霞喀羅國家步道，從北端的秀巒溫泉起至南端的清泉溫泉，跨越大漢溪上游與頭前溪上游生態豐富的中海拔地區，沿途有竹林、楓香、杉林、百年櫻花樹林等自然生態之美，加上豐富的歷史背景，與部份較偏遠的古道相比，不但可及性高，途中景點也值得再三造訪，因而一直深受國人喜愛。

▲《霞喀羅古道-楓火與綠金的故事》新書發表會大合照。(照片由林務局提供)