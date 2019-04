美跨黨派參議員提台灣保證法 強化美台關係

(中央社記者江今葉華盛頓26日專電)美國民主、共和兩黨多名聯邦參議員今天提出「台灣保證法」草案。草案指出,在台灣關係法40週年之際,應反映美台關係現實,法案將強化美台關係並支持台灣參與國際社會。

參議員柯頓(Tom Cotton)今天發布新聞稿表示,和梅南德茲(Robert Menendez)、盧比歐(Marco Rubio)、克魯茲(Ted Cruz)、瑪斯托(Catherine Cortez Masto)與庫恩斯(Chris Coons)共同提出「台灣保證法」(Taiwan Assurance Act)草案,強化美台關係並支持台灣參與國際社會。聯邦眾議員麥考爾(Michael McCaul)則計劃在眾議院提出類似法案。

柯頓指出,台灣是美國的重要民主夥伴,在台灣關係法簽署生效40週年之際,美台雙邊關係應該反映這一現實。「台灣保證法」的提出將加深美台雙邊安全、經濟與文化關係,並傳遞一項訊息,那就是無法容忍中國在台海兩岸的侵略性行為。

China's growing aggression against Taiwan makes the U.S.-Taiwan relationship more important than ever. 40 years after the Taiwan Relations Act was passed, I introduced a bill that would further improve our relations with this strategic partner. https://t.co/XwTBl9uXRN