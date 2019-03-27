美跨黨派參議員提台灣保證法 強化美台關係

（中央社記者江今葉華盛頓26日專電）美國民主、共和兩黨多名聯邦參議員今天提出「台灣保證法」草案。草案指出，在台灣關係法40週年之際，應反映美台關係現實，法案將強化美台關係並支持台灣參與國際社會。

參議員柯頓（Tom Cotton）今天發布新聞稿表示，和梅南德茲（Robert Menendez）、盧比歐（Marco Rubio）、克魯茲（Ted Cruz）、瑪斯托（Catherine Cortez Masto）與庫恩斯（Chris Coons）共同提出「台灣保證法」（Taiwan Assurance Act）草案，強化美台關係並支持台灣參與國際社會。聯邦眾議員麥考爾（Michael McCaul）則計劃在眾議院提出類似法案。

柯頓指出，台灣是美國的重要民主夥伴，在台灣關係法簽署生效40週年之際，美台雙邊關係應該反映這一現實。「台灣保證法」的提出將加深美台雙邊安全、經濟與文化關係，並傳遞一項訊息，那就是無法容忍中國在台海兩岸的侵略性行為。

China's growing aggression against Taiwan makes the U.S.-Taiwan relationship more important than ever. 40 years after the Taiwan Relations Act was passed, I introduced a bill that would further improve our relations with this strategic partner. https://t.co/XwTBl9uXRN — Tom Cotton (@SenTomCotton) 2019年3月26日

梅南德茲則表示，見證台灣民主蓬勃發展是他國會議員生涯最自豪的時刻之一。在紀念台灣關係法40週年之際，國會必須一致表態維護台灣外交空間的重要性，深化美台關係，並保證台灣人民對自己的未來擁有發言權。

盧比歐表示，美國必須加強與台灣戰略關係，以對抗日具侵略性的中國。台灣是重要的民主夥伴，其安全對於提升美國在印度太平洋的國家安全利益至關重要。

庫恩斯也指出，台灣充滿活力的民主與蓬勃發展的經濟，是整個印太區域的例證，在台灣關係法40年之際，這項法案是美台人民長期友誼的重要訊號。

「台灣保證法」草案提出多項方案以強化美台關係，包括要求美國總統審查國務院官員美台關係指導方針、指示國防部長努力將台灣納入雙邊和多邊軍事訓練演習、要求現役海軍將官或將官出任駐台美國國防專員、美國繼續主張台灣有意義參與國際組織、表達國會對台灣不對稱防衛戰略以及美國對台軍售與重啟美台雙邊貿易談判的支持等。（編輯：陳政一）1080327