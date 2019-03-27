回應「剝削、捍衛移工勞權正義」一文

最近有許多媒體報導移工在臺多從事危險且辛苦的工作，但卻遭部分雇主刻意剝削、欺壓，造成在臺的處境堪憂；而失聯移工更是在角落裡不斷躲藏，只為了多賺點錢。筆者對於移工遭受剝削等人口販運議題，有以下幾點淺見提出分享。

還記得早期當臺灣剛加入國際間的打擊人口販運工作時，許多執法或社福部門都還不太瞭解這類犯罪的構成要件，更遑論不讓外籍移工成為勞力剝削的被害人，而這也反映我國當時在打擊人口販運的成績上，早期臺灣只取得第二級的國際評等成績，當時國內的新聞媒體及社會輿論也較少關注人口販運的議題。

但是晚近這幾年大家可以發現，臺灣在全球各國間的打擊人口販運成績，可以說是突飛猛進，已經連續9年蟬聯「第一級」的評等成績，而我國從第二級的觀察名單躍升為第一級，這份殊榮著實得來不易，且評比報告更指出臺灣完全符合消除人口販運規範標準，足堪亞太國家楷模，不難發現我國在打擊勞力剝削等人口販運工作上，已獲得國際社會肯定。

而推動這些打擊人口販運工作的幕後功臣，除了有私部門的人權組織或移工團體之倡議及發聲外，公部門的規劃及努力也絕對是不可或缺的。初期行政院帶頭成立跨部會的會報平臺機制，由內政部挑大樑擔任會報整合及幕僚單位，並藉由專法建構起整個4P體系，也就是現在社會大眾耳熟能詳的「預防、查緝、保護、夥伴」等4大面向。

筆者曾親自參加由移民署所舉辦的國際工作坊，它以研討會的方式，透過實務及學說之見解、國際與在地的角度，探討有關人口販運及打擊作為等議題，除有國內官員與學者出席外，更吸引國際間的專家及團體與會，與談內容豐富了筆者對人口販運議題的視野，也發現政府在防制與打擊跨國勞動力剝削等面向上的努力及付出。

雖然政府在打擊人口販運工作上作了這麼多努力，如成立會報機制、制訂防制專法、推動4P策略、深化國際交流，但就如同上週末由移工團體在北車所辦的快閃活動，他們訴求希望提高勞動待遇及保障勞動人權，如雇主可以善待這群在異鄉打拼的移工們，又或他們的勞動條件得以日益提升，相信剝削問題必能逐步改善，移工的勞權正義亦可獲得保障。

作者：蔡朝昇（曾任移民署北區事務大隊隊長（退休人員））