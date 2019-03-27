高雄、台中李科永圖書館引入戶外美景 與公園環境相依共存

愜意與自然共生，將戶外美景引入圖書館，融入周邊綠意，延展室內閱讀視線；去年開幕的高雄市立圖書館李科永紀念圖書館（以下簡稱高雄李科永圖書館）與台中市立圖書館李科永紀念圖書分館（以下簡稱台中李科永圖書館）都坐落在綠地間，具有得天獨厚的盎然景致，而兩座圖書館都是出自建築師陳志靖的設計巧思。

濃厚生活感 從日本圖書館思考台灣可能嗎？

陳志靖說，台灣傳統公共圖書館的功能似乎很簡單，就是借還書跟自修，讓人覺得少了點生活感有點可惜；他曾造訪日本建築師伊東豊雄操刀的仙台媒體中心，觀察到圖書館使用民眾年齡層很廣，大家安靜查詢資料、閱讀書籍，還巧妙結合開放式廣場、咖啡廳、商店等生活化機能，「當下我受到衝擊，打破對圖書館的想像，日本這樣做，台灣可能嗎？」

而日本蔦屋書店整合自然綠意、書香、咖啡香展現出的人文氣息；日本武雄圖書館書架展延與屋頂挑空穿透光線，讓星巴克咖啡香與圖書館書香共存；安藤忠雄在六本木打造的21_21 Design Sight，簡單明瞭造型，低調色系建築主題，不搶走戶外公園主題。這都讓陳志靖思考，是否有可能在台灣打造出不同於傳統樣貌的圖書館？

高雄、台中兩座李科永圖書館的基地都位於公園綠地間，陳志靖希望能創造出不同氛圍，他問，台灣的公園裡頭會有什麼建築物？「大概會有活動中心，然後聚集一些人泡茶、聊天、唱KTV。」因此，陳志靖希望讓圖書館有新的味道，起心動念想將圖書館打造成公園內的「客廳」。

▲ 高雄李科永圖書館坐落於中央公園內。(陳志靖建築師事務所提供)

高雄李科永圖書館 以樹為設計理念

基本觀念確認，但其實兩個基地元素不盡相同。高雄李科永圖書館坐落在高雄中央公園內，綠樹扶疏又面對開闊湖景，因此陳志靖的設計理念從樹出發，透過室內挑空與大面積的透明大面窗，延伸窗外樹海入館，面對湖景那側，更能將整個中央公園景色印入眼簾。

▲ 高雄李科永圖書館透過大面窗延伸窗外樹景。

陳志靖說，高雄李科永圖書館的單層面積較小，因此透過借景手法，開窗引綠意，而為讓室內空間與戶外景緻融合，以樹為室內空間做基本調性；像是二、三樓利用獨立柱在室內植入一棵樹，打造樹木枝枒延伸的情景，樹的周邊設置舒適的沙發座椅，讓讀者可在座位上閱讀，疲倦時，一抬頭，也能同時望見大片窗景，讓引入的滿眼綠意裡外呼應，「有一種喚醒小時候在老榕樹下說故事的記憶，讀者可以想像在綠樹下閱讀的情境。」

▲ 高雄李科永圖書館打造樹木枝枒延伸的情景。

高雄李科永圖書館一樓的入口大廳，從戶外廣場經川堂後，以開闊暢通的流通櫃台迎接讀者。陳志靖說，一樓的設計以樹蔭為概念發想，藉由天花板六角形的立體燈具呈現出的高低落差感，搭配牆壁陰影層次，彷彿看見這座被森林環抱的館舍，從林蔭樹梢縫隙間灑落的光線般，營造遊走森林間的氛圍；地下一樓是兒童閱覽區，天花板以樹葉為元素，提供色彩繽紛、活潑的閱讀空間，兒童閱覽室中有融合性玩具，可讓一般人與特殊兒童共同使用，讓視障、聽障、自閉症、多重障礙等族群共享空間。

▲ 高雄李科永圖書館兒童閱覽區天花板以樹葉為元素，打造活潑空間。

台中李科永圖書館 以鳥為發想概念

台中李科永圖書館的設計發想，則是從一隻鳥，浮游在樹林間的概念而來；陳志靖說，台中的基地不若高雄周邊有眾多綠樹，而是有大片綠地加上大型遊具空間，因此設計時一樓採挑空方式，營造通透懸浮層次，讓二、三樓建築物猶如一隻飛鳥遨遊在綠地上。

陳志靖說，兩座李科永圖書館的基地都不算大，因此需要透過借景方式，讓室內空間能通透展延；台中李科永圖書館讓主樓梯在建物中央盤旋而上，讀者能無死角俯瞰全館，也透過大面玻璃窗景引入外面綠地景致，拓展整體空間。

▲ 台中李科永圖書館透過借景，讓室內空間通透展延。

台中李科永圖書館主任卓淑玲說，台中李科永圖書館導入公園綠意，搭配戶外大型遊具，未來將朝串聯周邊規劃打造成水環境教育主題園區；圖書館戶外設有咖啡販賣機與休閒座椅，提供民眾在戶外大榕樹與公園綠意環繞下，品嘗咖啡香氣與閱讀書香，感受不同氛圍。

▲ 台中李科永圖書館戶外設有咖啡販賣機，可在綠意環繞下品嘗咖啡香氣。

巨型彩色鉛筆、穿山甲借書機吸睛 親子共享閱讀樂趣

卓淑玲說，台中李科永圖書館的館藏特色以｢幼兒教育｣為代表，特別規劃一樓為兒童區，入館就可以看見3枝色彩鮮豔明亮的巨型鉛筆吸引目光，並設計許多可自行選擇的空間，孩童可透過遊戲方式體會閱讀樂趣，並且配合南屯區吉祥物，打造可愛穿山甲造型自助借書機，讓親子共享借閱趣味。

▲ 台中李科永圖書館兒童區3枝巨型鉛筆吸引目光。

台中李科永圖書館採分齡分眾設計，除一樓專為嬰幼兒、兒童打造的空間外，二樓為期刊報紙區、樂齡區、親職教養圖書區及開架閱覽區，提供民眾、新手爸媽及幼教老師等所需各種資源；三樓為青少年閱覽區、開架閱覽區、多功能活動室、討論室、無線上網區及資訊檢索區等，滿足民眾全方位需求。

▲ 台中李科永圖書館三樓青少年閱覽區。

挑空手法營造空間遼闊感 清水模增添館舍質感

陳志靖說，思考如何能將建築、室內設計與戶外景觀和諧整合，「也是我在追求的目標，坦白說，這兩座李科永圖書館成果還不錯。」他運用挑空方式讓圖書館以小見大，讓視覺感受空間遼闊延伸，「挑空手法讓藍天綠地都能映入眼簾，讓空間產生層次感」；他也善用清水模作為端景，增加館舍質感，陳志靖說，清水模本來就是一個安靜、安定的材料，配合館舍外牆大面的洗石子，藉由窗景延展入館，「形成一種外頭粗曠、裡面細膩的感覺，這樣的端景可讓視覺無死角，創造穿透感，讓視覺多停留一點，過往圖書館可能設計過於陽春簡單，但有些細膩質感，就是透過這些小地方凝聚起來的。」他笑說，清水模不需要油漆，油漆不僅可能容易弄髒，還不易保養。

▲ 台中李科永圖書館運用挑空方式，讓視覺空間延伸。

陳志靖也在燈光下功夫，精選的燈具不僅造型文青味濃厚，也改變傳統圖書館白幟燈光欠缺立體感的缺點，而增添更多暖意的溫度；他說，「這些燈具看似簡單，但全部都是透過埋暗管才能有這樣的氣氛，需要精準計算，一旦變更設計，可能就不是現在的樣子。」燈光變換也使台中李科永圖書館晚間展現不同風格，在黑暗中綻放燦爛光芒；陳志靖也在書架設計上增強厚度，讓書架與書籍的重量比例一致，增添厚實感，讓館內景致賞心悅目，宛如走進文青書店的雅致氛圍。

▲ 台中李科永圖書館的燈光散發出暖意的溫度。

廣設閱讀空間 讓圖書館發現更多可能

打破自習室概念，高雄、台中兩座李科永圖書館的閱讀座位散落在館內，搭配不同造型家具，增添許多閱讀可能性；高雄李科永圖書館代理主任薛光琮就說，假日圖書館幾乎一位難求，更成為打卡熱點，但他強調，休閒觀光並不會影響圖書館功能，透過網路宣傳，可讓更多人認識圖書館，「民眾不一定來借還書，而把這裡當成公園的客廳，入館找個角落放鬆心情，或帶孩子來聽故事，這都很好。」薛光琮說，坐在二樓的沙發上，朝挑空大窗望外，可看到湖光綠樹、藍天白雲，猶如欣賞一幅自然畫作，讓人心情很好。

▲ 坐在高雄李科永圖書館二樓沙發上，可看見湖光綠樹。

卓淑玲也說，台中李科永圖書館不只是間圖書館，內部空間與外面綠地串連，提供不同休憩選擇，「假日午後，戶外綠地滿是野餐親子，除了野餐也會選擇入館聽故事、借繪本、或是找個空間安靜讀書，這畫面挺棒的。」她表示，有讀者回饋，台中李科永圖書館戶外的大榕樹，從二樓、三樓看出去，感覺像是不同的景色，「能夠提供讀者安靜角落除了閱讀，還能品嘗自然綠意。」

▲ 在台中李科永圖書館享受安靜的親子閱讀時光。

陳志靖也說，他曾走訪台中李科永圖書館時，看到許多年輕媽媽推娃娃車入館，「那畫面現在想起來，讓我覺得很值得。」而他曾與太太在平日造訪高雄李科永圖書館，選擇三樓靠窗可見綠意的位子閱讀，但太太似乎沒把心思放在書上，一直看著窗外，然後驚喜跟他說，「我從來不知道樹梢上的小鳥，是這樣點綴式飛來飛去，幾乎沒有停留唷！」陳志靖安心了，他知道建築並未破壞環境，反而提供另外機會，讓更多人可以近距離觀察，就在眼前的自然景致。

陳志靖強調，尋求與環境共生、平衡，在綠地間長出一座建築物不是不可能的，多注入一點質感，多增添一點生活性，以人為本，讓設計回到初衷，「讓圖書館與自然景致共存，讓建築在平實間帶有一點設性感，帶有層次變化，重要是讓使用者願意多停留一點時間，那才會讓公共建築更令人感動。」

▲ 建築師陳志靖希望讓更多人近距離觀察自然景致。

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