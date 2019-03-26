奧萬大4月賞螢季　首度結合賽德克織布文化體驗

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）奧萬大國家森林遊樂區每年4、5月的夜晚，總是有許多螢火蟲飛舞林間。奧萬大自然教育中心也辦理住宿遊程，帶領旅客白天認識原住民文化，夜間賞螢。

擁有美麗四季自然風情的奧萬大國家森林遊樂區，即將進入螢火蟲季節，奧萬大自然教育中心與當地松林部落合作，4、5月規劃適合一般遊客及親子的「自然原味小旅行-螢光織色」2天1夜隔宿旅行，帶領遊客欣賞如星空降落森林的點點螢光，及體驗賽德克織布文化。

中央社26日引述林務局南投林區管理處副處長張獻仁說，奧萬大國家森林遊樂區有豐沛、乾淨水資源及完整多樣森林植被，年平均溫度約攝氏19度，非常適合螢火蟲生長與繁殖。每年4、5月黑翅螢、紅胸黑翅螢、大場雌光螢、大端黑螢等飛舞森林，讓奧萬大夜空螢光閃閃。

張獻仁表示，奧萬大位於仁愛鄉原鄉部落，鄰近泰雅族及賽德克族部落，傳統紋面文化及高超的織布技術深具原住民文化特色，因此遊程包含工藝坊介紹傳統賽德克織布技藝，創作屬於自己的原民文創品，夜晚則由環境教育教師帶領近距離賞「火金姑」。

張獻仁說，奧萬大自然教育中心首次結合當地自然生態及周邊部落人文歷史，辦理「螢光織色」遊程，日期為4月27至28日、5月4至5日、5月11至12日，費用每人新台幣3600元，即日起受理報名，歡迎親子、一般民眾夜宿奧萬大，以低衝擊遊憩方式探索園區生態、感受自然氛圍，放鬆身心。

報名方式採線上報名，名額有限，報名從速。

詳細活動內容及報名資訊請至【台灣山林悠遊網】點選「奧萬大自然教育中心-主題活動」課程查詢與報名（https://recreation.forest.gov.tw/Education/Course?id=AWD-TA0806），有任何活動相關疑問，請撥049-2974499陳小姐詢問。

奧萬大賞螢季將至​。​中央社