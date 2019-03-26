不只重懲酒駕者　未來乘客將「連坐」受罰

（台灣英文新聞／李宛諭 台北綜合報導）立法院今天三讀通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正案，新法除提高累犯、拒酒測等罰緩上限，也祭出「連坐」懲罰，未來駕駛酒測值若超過0.25毫克，乘客可處最高3000元罰鍰。

立法院朝野黨團今針對《道路交通管理處罰條例》修正草案協商，經過5小時討論後達成共識。新法明訂，駕駛人酒測值若超過每公升0.25毫克，不只自己被罰，18歲以上同車乘客也要處600元以上、3000元以下罰鍰；70歲以上、心智障礙或汽車運輸業乘客則為例外。

另外，修法後，酒駕超標的汽、機車罰則將分流，酒測值超過0.15到0.25毫克，汽車駕駛者處3萬到12萬元罰鍰；機車駕駛者處1.5萬到9萬元罰緩，並當場移置保管車輛，吊扣駕照時間也從1年延至2年。若有承載未滿12歲兒童或致人受傷，吊扣駕照從2年延到4年。

而針對酒駕累犯，新法加重處罰。汽車、機車再犯者分別處12萬元、9萬元罰緩，第3次以上酒駕者，則不分汽、機車，一律再累加9萬元，換言之，汽車第3次酒駕罰21萬元、機車罰18萬元。

此外，拒測、拒檢者，從現行罰鍰9萬元加倍至18萬元。若5年內再拒測，則不論汽機車都處36萬元，第3次罰54萬元，以此類推。