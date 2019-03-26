智慧城市展　中華電信四大展區13項應用產品共襄盛舉

（台灣英文新聞）亞洲最大智慧城市專業展「2019智慧城市論壇暨展覽（ SCSE）」於今（26）日盛大開幕， 順應今年的展覽主題「智慧物聯網引領智慧城市再升級」，台灣資通訊龍頭中華電信今年規劃「智慧生活、 智慧城市治理、智慧照護、IDC」四大展區，合計13 項應用產品，並舉辦三場專業論壇、及參與三項次品牌展。 中華電信將透過大數據、AI人工智慧， 以領先的資通訊技術搭配深耕多年的物聯網經驗， 持續引領智慧產業鏈創新技術。

這次展覽於3/26（二）至3/29（五） 在南港展覽館一舘盛大舉行，參展城市高達42個國家， 共337家廠商參加，規模較去年成長近3成。 中華電信董事長暨台灣智慧城市產業聯盟會長鄭優表示：「 很高興看到今年有這麼多海內外的廠商共襄盛舉，規模創歷屆之最， 中華電信也力邀來自泰國、越南、印尼、新加坡、香港、菲律賓、 馬來西亞等16家電信業者與系統整合商， 一同來台參與智慧城市展， 藉此機會向來訪的各國家廠商代表行銷台灣， 讓他們看見台灣的實力，期望促成更多國際合作機會， 呼應政府新南向政策，更進一步打通東協國家發展商機。」

根據國發會「亞洲‧矽谷推動方案進度及成果」報告， 2018年台灣物聯網產值預估達391億美元（約新台幣1. 17兆元），較上一年度成長19%，首度破兆元。 國際研究分析機構Gartner預測， 2020年物聯網價值將突破3,000億美元，並創造全球1. 9兆美元經濟附加價值。

隨著物聯網與數位創新服務的更趨明朗， 中華電信也期望進一步成為智慧生活領導者、數位經濟賦能者。 這次中華電信在核心業務方面將以「打造最佳客戶體驗」為目標， 建立差異化網路體驗與數位化通路服務， 並推動有感的客戶回饋計畫及智慧化企業客戶解決方案， 以滿足客戶需求。

5G網路在未來將成為「智慧核心」的基礎，滿足高頻寬、低延遲、 大連結的運用需求，今年2月中華電信已在MWC世界行動大會上展 出「5G智慧化邊緣資料中心解決方案」。結合國內夥伴在5G邊緣 運算、物聯網、大數據分析與AI人工智慧的厚實研發實力， 將不同應用資料由基地台後端的「5G智慧化邊緣資料中心」 做智慧化區隔，決定是否本地卸載，省去繁雜傳輸步驟， 不但使傳送速度大幅提升，資料安全性也更加有保障。

除此之外， 中華電信也結合IT資料中心雲端化及軟體定義網路技術， 自主研發「5G智慧管+」服務，讓企業可自訂上網管理， 依據用戶需求自行調整網路速度以及區域使用權限， 讓5G應用更人性化。

此次展區之一的「智慧生活」，中華電信透過MOD推出「 智慧家庭生活」服務，除了原本就有的多元影音內容外， 還能以聲控、視訊、感測服務來聯繫家庭生活的各種應用， 更可連結瓦斯雲、智慧音箱、及智慧照護的健康雲服務等， 提供用戶更便利、安全的使用體驗， 打造MOD成為未來智慧家庭的生活中樞。

在「智慧照護」方面，中華電信運用雲端化管理平台，串聯「 用戶端」、「雲端」、「院方端」，可將平時的量測資料，如血壓、 血糖量測資訊一鍵按壓上傳雲端，方便本人查詢外， 還可授權給親友追蹤，讓遠在異鄉奮鬥的遊子們， 可方便掌握家中長輩的身體健康狀況。就診時， 也能將資訊提供給醫療院所， 讓院所能更有效地掌握用戶的健康存摺，進而提供更精確、 更有效率的診斷。

「智慧城市治理」的部分， 中華電信則是透過IOC智慧運籌管理中心， 整合各部門不同的獨立系統，收集與分析市政資訊，以智慧化、 系統化的圖表呈現，結合大數據分析來處理海量的即時資訊， 提高決策效率，提升決策品質，協助管理方達到有效的城市治理， 並讓民眾有感。

此次展覽中，中華電信也添加VR實境作為互動亮點， 讓來賓親身體驗中華電信雲端資料中心(板橋IDC)內部構造， 自板橋IDC開幕以來，已榮獲十項國內外認證， 是國內唯一取得TIA-942 Rated 3、Rated 4認證的世界級機房，除了可靠的IDC機房服務， 中華電信提供伺服器、儲存空間的hicloud雲端服務。另外， 因應AI技術、智慧應用發展的超高運算需求， 也推出可媲美實體主機的高效能運算GPU 雲伺服器，透過虛擬化技術配置GPU 給雲伺服器，數量越多效能越高，機器學習訓練所花費的時間越少， 透過虛實整合的彈性化選擇及專業服務團隊， 協助企業進行數位轉型及迎接未來挑戰。