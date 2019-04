台北富邦銀　奪《歐元雜誌》暨《亞洲貨幣雜誌》雙料大獎

(台灣英文新聞)國際知名財金雜誌《歐元(Euromoney) 雜誌》暨《亞洲貨幣(Asiamoney) 雜誌》昨(25)日公布其共同舉辦之「 貿易融資服務客戶滿意度調查」結果, 台北富邦銀行以優異的服務品質及高度專業於眾多亞洲銀行中脫穎而 出,榮獲企業客戶票選為台灣地區貿易融資「最佳服務銀行( Best Bank for Service in Taiwan)」及「市場領先銀行(Market Leader Bank in Taiwan)」,為台灣唯一奪雙料大獎的本國銀行。

北富銀總經理程耀輝表示, 台灣長期在全球各主要產業供應鏈居於關鍵地位, 貿易融資經驗豐富, 在發展新形態智慧物聯網及區塊鏈產業生態系上也都有其他亞洲地區 所難以匹配的機會與條件。 北富銀除了專業的貿易融資團隊擔任產品諮詢顧問,結合資金調度、 應收帳款融資、現金管理、外匯避險產品, 依需求為客戶量身訂製整合式的貿易融資服務。 透過客製化的創新服務,讓客戶能快速掌握交易流程、 預防潛在風險,幫助企業提升國際市場經營之穩健性。 目前北富銀進出口信用狀業務深受客戶信賴,應收收帳款承購業務( Factoring)更居台灣地區銀行前三大,備受客戶肯定。

隨著數位化發展,北富銀不斷追求創新,從客戶需求及痛點出發, 結合最新技術,提供創新的貿易融資產品。 不僅積極開發貿易融資電子化,成立區塊鏈供應鏈金融小組, 結合不同特性的產業鏈生態,提供更便捷、快速且安全的服務, 與客戶共同打造e化交易, 成為全方位的數位金融服務以及金融科技創新銀行。

北富銀串聯起橫跨台、港、中、越、星兩岸五地的綿密服務網絡, 提供各地台商客戶便利的貿易融資服務。展望未來,北富銀將持續以 高效率的通路平台、完整的產品服務、精進的營運效能, 成為企業經營全球市場之首選金融夥伴,朝「亞洲一流區域銀行」 的目標穩步前進。